Dayane Mello, bomba su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni/ “Lei non lo ama, anzi!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 l’arrivo dei messaggi di auguri di Natale dall’esterno ha scatenato un vero e proprio putiferio, soprattutto in un’occasione: quelli di Natalia Paragoni al fidanzato Andrea Zelletta. Per lui un bigliettino con una frase fredda, distaccata, che ha lasciato il concorrente perplesso, preoccupato e, poi, arrabbiato. Questo ha dato il via ad una serie di supposizioni da parte degli inquilini della Casa, culminate con una vera e propria bomba lanciata da Dayane Mello. La brasiliana sarebbe in possesso di informazioni scottanti che ha deciso di rivelare soltanto a Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti ma in confessionale. È stata Cecilia la prima a riferire il pettegolezzo all’amica Stefania Orlando: “Domani andiamo in confessionale e portiamo Stefania. Io voglio che Stefania lo sappia, in confessionale lo possiamo dire. È una bomba che…Io le ho detto ‘Oddio che paura’ e lui ‘Mi stai terrorizzando’. È una cosa che sa, voleva dirla”.

Natalia Paragoni non ama Andrea Zelletta? Lo scoop al Grande Fratello Vip 2020

Stefania, di fronte a queste parole, ha dunque chiesto: “Quindi eravate in confessionale e lì ha detto questa cosa?”, e Cecilia ha risposto: “Sì, scoppia un macello”. Ma le dichiarazioni hanno poi avuto seguito, quando Carlotta Dell’Isola ha poi aggiunto “Pare che le abbiano detto che lei non è innamorata, anzi. Così ha detto”. “Però è una sua sensazione questa”, ha però aggiunto Stefania Orlando, ma Cecilia l’ha immediatamente smentita: “Più o meno”. “È una certezza?”, ha allora chiesto ancora la Orlando, ottenendo la conferma dell’amica. Una questione che potrebbe però essere molto più ampia di così, della quale sicuramente si parlerà nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA