Andrea Zelletta in crisi con Natalia Paragoni?/ Lui s’infuria e sbotta: “Vorrei mettere in chiaro che…”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in crisi?

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori da poche settimane della piccola Ginevra. Una gioia immensa per la coppia che ha così coronato un amore importante nato nello studio di Uomini e Donne. Essendo un deejay, però, Andrea ha dovuto lasciare a casa la compagna e la sua bambina e partire per alcune serate in giro per i locali italiani. Sul web, così, qualcuno lo ha accusato di fare troppe serate lasciando a casa Natalia e la loro bambina. Accuse a cui Andrea ha deciso di rispondere con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori: è nata Ginevra/ Foto e lieto annuncio: "La gioia più grande"

Tornato a casa come ha mostrato la stessa Natalia che, dopo qualche giorno di assenza è tornata sui social raccontando i dettagli del parto, Zelletta ha deciso di mettere a tacere tutte le voci condividendo un lungo sfogo.

Le parole di Andrea Zelletta

“Oggi vorrei mettere in chiaro alcune cose”: comincia così il post con cui Andrea Zelletta ha deciso di rispondere alle varie voci sul suo rapporto con Natalia Paragoni. “Innanzitutto, ringrazio tutti voi che mi seguite, che mi sostenete e che avete capito la situazione in cui mi trovo. Le vostre parole di supporto, i vostri messaggi e il vostro affetto sono molto importanti!”, aggiunge.

Natalia Paragoni sta per partorire?/ "Ho visto Andrea Zalletta chiedere di entrare in sala parto!"

“Il mio lavoro mi porta a pubblicare determinati contenuti e condividere diverse esperienze. Sempre il mio lavoro comporta molti viaggi e questo sicuramente capiterà in futuro anche a Natalia. Vi chiedo di rispettare la nostra privacy e le nostre scelte, che facciamo sempre insieme e per il bene della nostra famiglia. Grazie”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Natalia Paragoni, gli "ultimi" scatti a Milano prima del parto/ "Tutto come piace a me…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA