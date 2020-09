Andrea Zelletta/ In crisi per Dayane Mello? Il tronista.. (Grande Fratello Vip 2020)

ANDREA ZELLETTA E LO SPORT AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Sport, sport e ancora sport. Andrea Zelletta sta passando così i primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il giovane tronista si è trovato catapultato in questa straordinaria esperienza che potrà segnare una svolta nella sua carriera di DJ e non solo. La musica è la sua vita, soprattutto da quando dopo il successo a Uomini e donne, si è ritrovato ad affrontare una serata dopo l’altra. Proprio il successo lo ha portato a lasciare la sua vecchia casa e stabilirsi con Natalia Paragoni, la sua fidanzata, a Milano ed è da lì che è volato a Roma per giocarsi al massimo la sua esperienza, ma ci riuscirà davvero? Per il momento ha avuto modo di legare molto con Pretelli, con il quale si lancia nelle sue lunghe sessioni di allenamento la mattina nella casa, e parla spesso con Patrizia de Blanck che gli racconta della “movida” romana di un tempo, della musica e dei locali della Roma bene.

IL LATO B DI DAYANE MELLO NON LO FA VACILLARE MA…

Lui ascolta sempre molto affascinato queste storie ma quello che sa è che non deve fare soffrire la sua bella Natalia Paragoni, la corteggiatrice di cui si è innamorata e che ha scelto a Uomini e donne. I due sono inseparabili ormai da oltre un anno e mentre lei dall’esterno continua a scrivergli #Missyou con una serie di dediche speciali, lui le ha dimostrato tutto il suo amore con una reazione inaspettata ad uno spettacolo unico: Dayane Mello con il lato B in bella vista. Proprio nei giorni scorsi la modella si è cambiata facendo finta che in stanza non ci fossero lui e Pretelli ma mentre quest’ultimo ha apprezzato, il primo ha coperto il panorama per non farsi tentare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA