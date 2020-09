Andrea Zelletta/ “Lontano dalla mia Natalia Paragoni, al via l’incredibile viaggio” (GF Vip 5)

Andrea Zelletta è pronto per entrare nella Casa del Gf Vip 5. L’ex tronista di Uomini e Donne sarà fra i concorrenti che conosceremo oggi, lunedì 14 settembre 2020. Sono trascorsi diversi anni da quando ha incontrato Natalia Paragoni grazie al programma: fra i due l’amore procede davvero a gonfie vele e lo dimostra la dedica che lei ha pubblicato sui social nel giorni scorsi. “Ebbene sì questa è la mia felicità. Piccoli momenti che mi ricordano che tu ci sei sempre in qualsiasi istante”, scrive, “ci sei sempre tu che mi dimostri il tuo amore apprezzandomi per ciò che sono senza mai giudicarmi, ci sei sempre tu che mi sproni ad oltrepassare ogni mio limite e che mi dici che sono bellissima quando sono struccata con gli occhi gonfi e un mega brufolo sul naso che sta per esplodere”. La coppia si è salutata pochi giorni prima dell’inizio del reality. Impossibile trattenere le lacrime, ma sicuri che questa avventura che vivrà Andrea, renderà forti entrambi. “Sto per partire per un viaggio incredibile all’interno della Casa”, scrive invece lui, salutando tutti i fan. Nel video, Andrea si mostra con la sua Gigi, il cagnolino che ha sempre al suo fianco. “Sostenetemi mi raccomando”, conclude prima di lanciare uno dei suoi soliti pezzi. Clicca qui per guardare il video di Andrea Zelletta

ANDREA ZELLETTA NUOVO CONCORRENTE DEL GF VIP 5: L’AMORE PER NATALIA PARAGONI

Andrea Zelletta non ha esitato un solo secondo a difendere la sua fidanzata da uno dei recenti attacchi sul web. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5 e deejay è sceso in campo quando la sua dolce metà è stata attaccata per via di un giro fatto in barca al Festival del Cinema di Venezia e condiviso sui social. Un contenuto diventato virale in pochi istanti, soprattutto perchè Natalia salutava i fan attorno, senza che in realtà ci fosse nessuno. Le critiche non sono mancate e così Andrea ha fatto sentire la sua voce. “Riprendetevi”, ha detto, “quello che state facendo a Natalia è vero e proprio bullismo. In quel video c’è semplicemente una ragazza che non sta facendo niente di male, eppure viene ricoperta di insulti. Che fastidio vi da? Voi state male. Non ho nient’altro da aggiungere. Dovete ricoverarvi perché avete una malattia chiamata frustrazione”. Un bel gesto da cavaliere da parte dell’ex tronista, che presto diventerà il marito della Paragoni. Si parla già di matrimonio e addirittura di un figlio in cantiere, anche se nessuno dei due ha alcuna fretta di fare questo grande passo. “Ci piacerebbe sposarci e avere presto anche un bambino”, ha detto lui a DipiùTV, “del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani. Chiaramente per ora siamo concentrati sulle nostre rispettive carriere, ciò non toglie che, se un giorno dovesse accadere, saremmo ben felici di stringere tra le braccia un bambino”.



