Andrea Zelletta/ Natalia Paragoni vuole lasciarlo? Lui in crisi ma lei smentisce…

Andrea Zelletta in crisi per il regalo di Natale di Natalia Paragoni al GF VIP

Andrea Zelletta in crisi al Grande Fratello Vip 2020 per via dei regali arrivati nella casa e per quello che è successo per via del pacco dono ricevuto da Natalia Paragoni, la sua fidanzata. Nel pacco che conteneva l’anello che le ha regalato, la bella corteggiatrice ha messo una bottiglietta che sembra essere di profumo (ma non il suo), un elastico per capelli e un biglietto in cui la bella fidanzata sottolineava il fatto che questo fosse il “suo” Natale e non il loro. Andrea ha letto e riletto il biglietto della fidanzata ma è subito andato in crisi, ha lanciato i doni nello scatolo ed è stato accerchiato dagli altri concorrenti del programma che hanno pensato ad uno scherzo o magari al fatto che quello fosse il profumo della fidanzata, quindi un dono carino. Proprio mentre lui era in crisi e si rintanava nella sua stanza seguito dalla Lorenzini che ha provato in tutto i modi di tranquillizzarlo, sui social Natalia veniva presa di mira e accusata di essere una vipera perché continuava a pubblicare prodotti da sponsorizzare cavalcando l’interesse creato.

Natalia Paragoni smentisce le voci di crisi

Inutile dire che la cosa si è ingigantita per via di quello che ha detto Alfonso Signorini, ovvero l’ammissione sulle intenzioni di Andrea Zelletta, quelle di lasciare Natalia Paragoni in tv. Dal canto suo, invece, proprio poco fa, la bella corteggiatrice ha messo a tacere le voci al grido di “ma che film di fate!” ed evidenziando che lei di certo non ha tradito il fidanzato e che lei continua ad amarlo alla follia nonostante i gossip di questi giorni. A questo punto urge un chiarimento e magari proprio lunedì sera vedremo i due fidanzati finalmente faccia a faccia per farsi gli auguri di persona.



