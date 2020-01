Andrea Zelletta sposa Natalia?/ Uomini e Donne: “Ci piacerebbe anche avere un figlio”

La storia d’amore nata durante il trono classico di U&D tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni va avanti benissimo. I due ex protagonisti del dating show sono già andati a convivere e il 2020 sarà sicuramente un anno risolutivo per la coppia che ha confessato di voler fare il grande passo e mettere su famiglia grazie al matrimonio. Intervistato in esclusiva dal settimanale Di Più Tv, il pugliese si è lasciato andare a una rivelazione inattesa: “Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani. Chiaramente per ora siamo concentrati sulle nostre rispettive carriere, ciò non toglie che, se un giorno dovesse accadere, saremmo ben felici di stringere tra le braccia un bambino. […] Non abbiamo paura di bruciare le tappe perché crediamo moltissimo nel nostro amore nato davanti alle telecamere. Anzi, dirò di più: alle nostre nozze inviteremo pure Maria De Filippi, alla quale dobbiamo tanto”.

Andrea e Natalia si sposano?

Proprio l’ex tronista, intervistato in esclusiva da VelvetGossip, aveva parlato della sua relazione con la Paragoni: “Con Natalia viviamo già insieme, abbiamo i nostri spazi ma vorremmo trovare casa a gennaio. Il nostro sogno sarebbe quello di riuscire a comprare casa a Milano, quindi il prossimo step sarà quello. Se riusciremo a comprarla bene, sennò andremo in affitto, ma avremo comunque una casa totalmente nostra”. E sull’esposizione mediatica molto forte nella loro relazione, ha precisato: “È una cosa molto forte, ne abbiamo risentito tanto e non ti nego che inizialmente ci ha messo un po’ in difficoltà perché non essendo abituati a questo, uscire dal programma ed essere catapultati in questa altra dimensione fa un po’ strano. Adesso stiamo metabolizzando e stiamo riuscendo a gestirla meglio. Inizialmente facevamo fatica perché la vita privata era diventata molto difficile viverla, però adesso tutte le persone che ci stanno vicine, tutti i nostri fan, fanno parte della nostra vita, sono loro che ci spingono a fare del nostro meglio. Ovviamente abbiamo metabolizzato piano piano tutto questo”.

