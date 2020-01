UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 9 gennaio: Enzo stupisce Pamela con… (Trono Over)

La nuova puntata di Uomini e Donne vedrà ancora una volta un po’ di polemiche in studio. Gemma Galgani sarà ancora la grande protagonista ma gli occhi saranno tutti puntati su un gradito ritorno in studio: quello di Enzo Capo e Pamela Barretta. Sono trascorsi ormai mesi dalla loro uscita dallo studio di Uomini e Donne e le cose procedono molto bene. I due sono reduci da una romantica vacanza a Dubai e da mesi indimenticabili e oggi il cavaliere è pronto a stupire la sua compagna con un dono d’amore. Enzo però è desideroso di fare un passo molto importante con Pamela: avere un figlio da lei. La dama però non è ancora pronta e ammette di volere ancora del tempo prima di un passo così determinante per la loro coppia e la loro vita insieme. Lui accetterà di aspettare? (Aggiornamento di Anna Montesano)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER DEL 9 GENNAIO

Siamo pronti per un’altra puntata furiosa per Gemma Galgani? Uomini e donne sta per tornare in onda con il suo trono over e sembra proprio che questo finirà per mettere a dura prova la pazienza della dama torinese che si troverà a discutere ancora con Aurora. Già ieri pomeriggio Gemma ha inveito contro di lei sempre pronta a seguire gli uomini che hanno un piccolo interesse per lei e oggi? Succederà lo stesso e questa volta per Jean Pierre. Mentre il cavaliere confermerà che tra lui e lei c’è davvero un legame che si sta creando andando oltre la semplice conoscenza, Gemma rilancia: “Ah bella! Io non mi sono fatta umiliare mai!”. Il battibecco tra le due continua perché la biondina è convinta che la dama torinese sia un po’ un zerbino per gli uomini che arrivano in studio per provare a corteggiarla. A quel punto Gemma si alzerà in piedi e cosa succederà? Lo scopriremo tra poco. (Hedda Hopper)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER DEL 9 GENNAIO

Tutto è pronto per chiudere in bellezza questa settimana corta in compagnia di Uomini e donne e del trono over. Gemma Galgani tornerà ancora protagonista ma non al centro dello studio, e tutto perché Juan Luis e Jean Pierre sembrano pensarla allo stesso modo su di lei. Quando il suo “ex” prenderà posto al centro dello studio con le dame che sta conoscendo, Gemma inizierà ad inveire contro di loro e contro di lui che, ad un certo punto, risponderà a tono alla dama torinese: “Arrivati ad un certo punto devi lasciare all’uomo di fare l’uomo e non chiedere in continuazione”. A quanto pare nelle sue relazioni Gemma non riesce a mettere da parte le sue continue richieste e le sue voglie e quando manda tutto in rovina. Dopo le parole di Jean Pierre, Juan Luis fa segno di vittoria con le braccia confermando la versione del suo ex rivale. Peccato che per uno dei due le ore siano contate… (Hedda Hopper)

GEMMA GALGANI ANCORA PROTAGONISTA A UOMINI E DONNE?

Continua la programmazione del trono Over di Uomini e Donne. Anche oggi dame e cavalieri tornano protagonisti su Canale 5 per una puntata davvero accesa. Si riparte infatti dall’accesa rivalità nata tra Gemma Galgani e Aurora, che ha ballato con Juan Luis. È proprio quest’ultima a ritrovarsi poi al centro dello studio di fronte a Jean Pierre che, oltre ad Aurora, sta continuando ad uscire con Antonella. I tre discutono e nella lite si intromette anche la Galgani ma è Jean Pierre ad ammonirla, ricordando quella che è stata la loro conoscenza e gli errori da lei fatti. Nello studio di Uomini e Donne, dopo questi nuovi scontri che hanno rivisto protagonista la Galgani, arriva poi il momento di un gradito ritorno: stiamo parlando di Enzo Capo e Pamela Barretta.

ENZO E PAMELA OSPITI A UOMINI E DONNE

Enzo Capo e Pamela Barretta tornano a Uomini e Donne con belle novità: i due stanno ancora insieme e sono molto felici. L’ex cavaliere ha per lei anche un bellissimo regalo e in studio ammette di desiderare un figlio da Pamela. Lei appare un po’ in difficoltà di fronte a questa richiesta ma tutto si scioglie in un sorriso e nelle rinnovate dichiarazioni d’amore. La puntata di Uomini e Donne di oggi 9 dicembre continua con gli ultimi minuti dedicati a Juan Luis Ciano. Gemma, in fatti, conferma la volontà di chiudere definitivamente la storia con lui che, tuttavia, non sembra voglia lasciare il programma. Alla domanda di Maria De Filippi “C’è qualche dama che potrebbe interessarti?”, lui ammette che Aurora potrebbe fare al caso suo. La dama però rifiuta la sua proposta e, come lei, tutte le altre dame. Maria dunque invita Juan Luis a lasciare lo studio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA