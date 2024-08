Da molti anni nella vita della celebre popstar è arrivato l’amore con il fidanzato Andreas Dermanis, i due mandano avanti una storia da oltre quindici anni, come comprensibile tra alti e bassi e qualche discussione, il fidanzato di Mika è un volto del mondo dello spettacolo, visto che lavora come regista.

Andreas Dermanis ha collaborato con importanti e diverse reti televisive, come BBC, Channel 4, Sky Arte e MTV, lavorando a diversi format e produzioni, inoltre vanta alcune prestigiose collaborazioni con band famose come i Bastille, Asap Rocky, Pet Shop ed Emeli Sandè, ancora più di recente si è invece dedicato alla realizzazione di video musicali per molti personaggi famosi. Riguardo alla relazione con Andreas Dermanis, Mika ha svelato in una intervista concessa a Donna Moderna: “Litighiamo spesso e a voce alta, ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai, di solito, infatti, sono relazioni che non vanno avanti” ha confidato l’arista originario di Beirut.

Sempre nel corso di una intervista concessa al magazine Donna Moderna, Mika ha preso la parola sulla storia con Andreas Dermanis, svelando come i due abbiano avuto modo di collaborare anche dal punto di vista professionale durante i quindici anni di relazione: “Lo facciamo nelle cose importanti ma anche in quelle banali come per la ricetta ideale di un risotto ai funghi su cui possiamo confrontarci anche 2 ore” ha confessato la popstar.

Il fidanzato di Mika Andreas Dermanis era molto legato anche con la madre del cantante, al punto che l’artista decise di fare leva sul rapporto speciale per rivelare la sua omosessualità ai genitori, in un episodio rimasto nel suo cuore per la reazione della mamma: “Mia madre mi disse: In fondo, che differenza fa? L’ho sempre saputo”