Da qualche anno a questa parte il celebre cantante Mika deve fare a meno della presenza della sua amata mamma Joannie Penniman, una figura che lo ha sempre incoraggiato ad inseguire le sue aspirazioni. Con sua mamma Mika ha costruito un rapporto straordinariamente bello e felice nella sua semplicità, interrotto solo da un terribile tumore al cervello diagnostica a Joannie precedentemente. Malgrado la malattia, la madre del cantante partecipò all’iconico concerto svolto dal figlio all’Opera Royal di Versailles, l’ultimo atto di condivisione tra Joannie e Mika.

Andreas Dermanis, chi è il fidanzato del cantante Mika/ "Litighiamo molto spesso"

“In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei”, ha raccontato lui al magazine Parisian senza nascondere la commozione per un live che resta indelebile e indimenticabile nei suoi ricordi. Quel concerto, infatti, segna la scomparsa della mamma avvenuta poco tempo dopo. “L’intera mia famiglia era presente a quel live, mia mamma compresa che era seduta su una sedia a rotelle. In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”, ha detto Mika.

Joannie Penniman, malattia e tumore della mamma di Mika/ "E' morta dopo avermi visto suonare"

Mika e l’insegnamento più grande di mamma Joannie: “Mi disse di non prendere mai la strada più facile”

Joannie Penniman è stata senza alcun dubbio una delle prime fan di suo figlio, avendolo spronato più di ogni altro a lottare per i propri sogni. Una spinta che Mika ricorda teneramente e che si traduce in un rapporto fatto di consigli, amore e tanta presenza. Sono tanti i suggerimenti di cui il cantante ha fatto tesoro e che ricorda amorevolmente.

“Non prendere mai la strada più facile, continuare a non porsi limiti nella creatività e negli orizzonti: questo è quello che mia mamma mi ha trasmesso”, ha detto Mika parlando della madre. Inevitabile quindi pensare a lei durante i concerti e durante le sue esibizioni live.

Mika confessa sul fidanzato Andreas Dermanis:"Litighiamo tanto"/ "Gli amici si stupiscono perché..."