Andreas Muller e Veronica Peparini passione alle stelle/ Balletto hot su Tik Tok e…

Aria di crisi? Spazzata via, completamente. Andreas Muller e Veronica Peparini se la stanno spassando in queste ultime ore, alla faccia del gossip e dei rumors su una possibile rottura. I due hanno condiviso su Tik Tok un balletto super sexy in piscina sulle note di Dame tu cosita di El Chombo, brano in cima alle preferenze della famosa piattaforma. E così sono arrivati in massa i like per la coppia, la quale pare aver finalmente trovato un briciolo di serenità dopo le difficoltà incontrate nei mesi scorsi. Già perché non più tardi di qualche mese fa, Andreas aveva ammesso di non vivere un periodo particolarmente facile dal punto di vista sentimentale. Una versione che poi era stata confermata anche dall’insegnante di Amici.

Andreas Muller e Veronica Peparini più in sintonia che mai, i fan gioiscono

Le voci di una rottura imminente, quindi, si erano intensificate settimana dopo settimana, ma alla fine evidentemente Andreas Muller e Veronica Peparini si sono ritrovati, più forti di prima. Le ultime indiscrezioni e il video postato su Tiktok dalla coppia sembra vederli più in sintonia che mai. E i fan non possono far altro che gioire per loro, dato che hanno sempre scongiurato il pericolo di una rottura. Per il momento, quindi, sembra proprio essere tornato il sereno tra Veronica e la sua dolce metà.

