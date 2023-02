Andreina Pagnani, ex fidanzata Alberto Sordi/ L’amore per Silvana Mangano, flirt con De Blanck e MacLaine

Alberto Sordi: il fidanzamento con Andreina Pagnani

Alberto Sordi, scomparso il 24 febbraio 2023, ha sempre custodito gelosamente la sua vita privata. L’attore romano non si è mai sposato: “E che so matto? Me metto un’estranea dentro casa?!”, era solito rispondere Sordi. L’unico fidanzamento ufficiale è stato quello che la collega Andreina Pagnani, quattordici anni più di lui. Sordi ha solo 22 anni quando incontra l’attrice 36enne durante il doppiaggio de “Il giardino di Allah”. All’epoca l’attore infatti era la voce di Oliver Hardy di Stanlio e Ollio.

La Pagnani, attrice teatrale già affermata, è stata anche uno delle doppiatrice più famose d’Italia: sua la voce di Bette Davis, Marlene Dietrich e Gloria Swanson. Il loro fidanzamento durò nove anni: “Andreina non ha fatto mai cenno al matrimonio, si figuri se io le proponevo di sposarla. Sono stato sempre sincero con le donne. Nei rapporti tra uomo e donna ho precorso i tempi”, disse Sordi in un’intervista a Enzo Biagi.

Alberto Sordi: tutti gli amori dell’attore

Nel 1965 sul set del film a episodi “I tre volti” Alberto Sordi conobbe Soraya Esfandiary, seconda moglie di Mohammad Reza Pahlavi, l’ultimo Scià di Persia. Non si sa con certezza se l’amore fra l’attore e la principessa fu platonico o meno: “In casa di Alberto Sordi l’unica foto di donna era quella di Soraya”, disse una volta Carlo Verdone. Per molti il grande amore – mai concretizzato – di Alberto Sordi è stata l’attrice Silvana Mangano, moglie di Dino De Laurentiis. I due attori recitarono insieme anche in “La mia signora” nel 1964, in “Scusi lei è favorevole o contrario” del 1966 e in “Lo scopone scientifico” di Luigi Comencini. “Una volta gli è scappato, l’ha dichiarato da Pippo Baudo, ha ammesso che l’amava ma era un amore platonico, perché lei era sposata” ha ricordato l’amica Paola Comin a Oggi è un altro giorno. Recentemente la contessa Patrizia De Blanck ha raccontato di un flirt durato pochi mesi nel 1970 proprio con l’attore romano: “Ci vedevamo poco. Lui era sposato con il suo lavoro, mentre io ho bisogno di tante attenzioni”. Tra i flirt di Sordi anche l’attrice Shirley MacLaine.

