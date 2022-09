Andreoni “Mascherine a scuola? Era meglio tenerle”/ “Cosa peggiore che potevamo fare”

Resta un errore iniziare il nuovo anno scolastico senza mascherine secondo il noto medico e professore Massimo Andreoni. Parlando con i microfoni dell’Adnkronos sezione Salute, il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), una delle voci più autorevoli della pandemia e della scienza italiana ha storto il naso di fronte al nuovo protocollo covid per le scuole, circa appunto l’eliminazione delle mascherine fra gli studenti: “Per come il coronavirus sta circolando ancora molto e per le previsioni dell’autunno, sarebbe stato meglio iniziare la scuola con la certezza di avere tutti le mascherine in aula, docenti e alunni”.

Oggi hanno riaperto le scuole presso la provincia autonomia di Bolzano, nonché alcuni istituti dell’infanzia del nord, e tutti gli studenti si sono appunto presentati ai nastri di partenza senza il dispositivo di protezione individuale indossato negli ultimi due anni e mezzo. “Immagino che a questo punto – ha proseguito Massimo Andreoni – si voglia dichiarare la fine dell’emergenza, non solo a livello istituzionale-politico, ma anche tecnico-pratico ammettendo che il coronavirus è endemico e porterà quindi ad un certo numero di casi ma andrà trattato come tutte le malattie infettive”.

ANDREONI: “SE POI IN AUTUNNO SI TORNANO A RIEMPIERI GLI OSPEDALI…”

Le prospettive potrebbero però non essere rosee: “Non vorrei però – osserva ancora il professor Andreoni – che si perdesse di vista l’andamento epidemiologico: iniziare con misure blande a scuola e poi correre ai ripari per un aumento dei casi e una pressione sugli ospedali è la cosa peggiore che potremmo fare. Era meglio quindi – conclude l’infettivologo – iniziare con prudenza e tenere sotto controllo l’autunno e i possibili focolai a scuola”. Massimo Andreoni è sempre stato fra i più “prudenti” fra gli addetti ai lavori, rispetto al popolo degli “aperturisti” che invece da settimane invocavano l’eliminazione delle mascherine per il nuovo anno scolastico.

