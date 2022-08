Andreoni: “Pronti a nuove misure”/ “Possibile nuovo obbligo mascherina a scuola”

Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), è tornato a parlare della situazione legata al Covid-19. Dopo il picco di contagi a luglio, adesso la curva sembra in discesa ma l’asticella dell’attenzione non può assolutamente abbassarsi. Infatti in autunno potrebbe arrivare una nuova ondata che renderebbe nuovamente necessarie determinate misure di sicurezza come il distanziamento e l’utilizzo di mascherine.

All’Adnkronos Salute, Andreoni ha dichiarato: “Se a settembre-ottobre dovesse esserci una nuova ondata Covid dovremmo essere pronti al ritorno di misure di contenimento e anche dell’obbligo della mascherina, anche a scuola e al chiuso”. Non è dunque escluso che torni ad essere obbligatoria la mascherina, nei luoghi al chiuso e addirittura a scuola. Si è molto discusso, sul finire dell’anno scolastico che si è chiuso a giugno, sulla necessità o meno di tenere la mascherina, soprattutto durante gli esami di maturità. Ecco dunque che presto potrebbe riaprirsi il dibattito.

Andreoni: “Il virus circola molto”

Al momento, comunque, non è il caso di introdurre nuovamente misure restrittive come le mascherine, ha spiegato Andreoni. Nonostante ciò, bisogna tenere a mente che il Covid non è di certo finito e molto presto potrebbe esserci un’ondata che renderebbe necessaria l’introduzione di tale misure: “È chiaro che nell’attuale situazione epidemiologica non mi sembra il caso di mettere in atto misure restrittive. Ma il virus circola molto, la possibilità che arrivino altre varianti è elevata e i decessi sono ancora molto elevati. Ecco che dobbiamo farci trovare preparati quando, con il cambio della situazione climatica, il virus troverà una situazione ambientale più favorevole con il ritorno della vita sociale al chiuso”.

All’Adnkronos, il primario di infettivologia di Tor Vergata ha concluso: “Quindi oltre a mantenere una attività di sequenziamento del virus sarà necessario nel caso di una impennata della curva adottare in tempi stretti anche le misure che fino a qualche mese fa abbiamo sopportato per il bene delle comunità”.











