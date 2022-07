Bassetti “Mascherine scuola? Farò la guerra per evitarle”/ “Facciamo circolare covid”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, è stato ospite ieri sera negli studi del programma di Rete 4, Zona Bianca, e nell’occasione ha ribadito il suo pensiero nei confronti dell’attuale ondata di covid, ovvero, una gestione “blanda” complice l’altissima contagiosità di Omicron 5, impossibile da arginare. “Ai concerti estivi non c’è la nonna 80enne, ma giovani – ha spiegato Bassetti parlando con Giuseppe Brindisi in diretta tv su Rete 4 – facciamo circolare questo virus. Noi non vogliamo il Covid-party, ma è evidente che se a Roma, con 35 gradi, dici ai ragazzi di mettere la mascherina non se la mettono”.

Quindi Bassetti si dice pronto ad affilare le armi in vista del ritorno a scuola del prossimo settembre: “Ho già sentito dire che a settembre manderemo i nostri figli con le mascherine, attenzione, ma io farò la guerra per loro, sarò un alleato dei ragazzi. Un governo, che dopo 3 anni, non è in grado di mandare i ragazzi a scuola senza la mascherina, è un governo che sulla scuola deve rivedere profondamente le sue politiche”.

BASSETTI E LA QUARTA DOSE: “ERRORE CLAMOROSO INIZIARE CAMPAGNA ORA”

Nel corso dell’intervento il professor Matteo Bassetti ha parlato anche della quarta dose, alla luce dell’ok dell’Ema della somministrazione del secondo booster a tutti gli over 60 nonché a tutti i fragili indipendentemente dall’età: “Non condivido la politica del governo. Partire con una campagna vaccinale il 14 luglio, in fretta e furia, è la cronaca di un fallimento annunciato – specifica Bassetti – ci sono 25 milioni di italiani messi sullo stesso livello, è un errore clamoroso”.

E ancora: “Bisognava vedere come recuperare i tre italiani su quattro che potevano fare la quarta dose e non l’hanno fatta vanno recuperati questi prima di tutto”. A quel punto a Brindisi è venuta una domanda spontanea: “Ho 60 anni, che faccio ora?”, e Bassetti ha replicato: “Lei che ha 6o anni, che ha fatto le tre dosi di vaccino, e magari come molti ha fatto l’infezione naturale vista la grande circolazione, io aspetterei settembre”.











