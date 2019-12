Andrew Dunbar è morto a 30 anni/ Controfigura ne Il Trono di Spade (e non solo)

L’attore di Game of Thrones Andrew Dunbar è morto alla vigilia di Natale nella sua casa di Belfast. Brutto colpo per i fan della serie che proprio in quest’ultimo anno ha chiuso i battenti con una poco brillante ultima stagione. Nativo di Portrush, era famoso sul set del famoso spettacolo della HBO nei panni della controfigura di Theon Greyjoy, interpretato da Alfie Allen ed è proprio dagli attori e colleghi che sono arrivati i primi messaggi di cordoglio per la famiglia e tutti coloro che avevano avuto modo di stargli accanto anche nella vita privata a cominciare da Pamela Smyth, Head of Crowd Makeup della serie che a Belfast Live ha dichiarato: “Anche tra le migliaia di comparse che sono arrivate sul set della serie, Andrew si è sempre distinto”. Proprio l’amico e co-protagonista Andy McClay ha voluto rendergli omaggio via social al grido di: “Tutti hanno sempre desiderato Andrew. C’era qualcosa di speciale in lui. La gente si sentiva sempre bene con lui, felice, eccitata per il lavoro della giornata e poi era divertente averlo intorno. Direi che la maggior parte di noi ha provato la stessa cosa quando siamo tornati sul set, volevamo che Andrew fosse lì, lo avremmo cercato. Era come un gel che ci ha tenuti tutti insieme“.

ANDREW DUNBAR E’ MORTO ALL’ETA’ DI TRENT’ANNI

Andrew Dunbar è morto all’età di trent’anni e il suo ultimo saluto si terrà nella chiesa presbiteriana di Ballywillan, Portrush, lunedì. Lo stesso McClay ha rivelato in merito: “Molte persone hanno in programma di viaggiare per partecipare al suo funerale; attori, registi, trucchi e molti, molti altri. Tutti quelli che hanno incontrato Andrew lo adoravano”. Il giovane attore aveva all’attivo apparizioni in altri show di successo tra cui Line of Duty oltre al suo lavoro come DJ. Non sono ancora state rivelate le cause della sua morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA