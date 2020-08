Andrew Lloyd Webber volontario per vaccino Oxford/ “Dobbiamo far riaprire i teatri”

Andrew Lloyd Webber si offre come volontario per la sperimentazione del vaccino anti coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford e dalla compagnia farmaceutica AstraZeneca. Il compositore britannico, autore di molti musical di successo come Fantasma dell’opera, Jesus Christ Superstar, Evita e Cats, ha annunciato su Twitter di essersi sottoposto volontariamente alla vaccinazione contro il Covid-19 per la sperimentazione in corso. «Sono entusiasta. Farò di tutto per dimostrare che i teatri possono riaprire in sicurezza», ha twittato. E su Instagram ha pubblicato una foto in cui è ritratto durante l’iniezione del candidato vaccino contro il coronavirus. «Farò di tutto per far riaprire i teatri piccoli e grandi di nuovo e per far tornare a lavorare attori e musicisti», la didascalia scelta per questo post. I fan hanno apprezzato il suo gesto: «Grazie per l’impegno» e «Buona fortuna, sir», sono solo alcuni dei commenti che compaiono.

ANDREW LLOYD WEBBER “DOBBIAMO FAR RIAPRIRE I TEATRI”

La notizia della vaccinazione di Andrew Lloyd Webber ha ovviamente fatto il giro del mondo in poco tempo. A causa della diffusione del coronavirus, negli Stati Uniti, così come nel resto del mondo, gli spettacoli dal vivo hanno chiuso i battenti nella fase più acuta dell’emergenza. La Broadway League, associazione americana del settore, ha spiegato che i teatri a New York non riapriranno almeno fino a gennaio 2021 dopo aver chiuso a metà marzo. La situazione è complessa anche nel resto degli Stati Uniti. In questo contesto si inserisce, dunque, l’iniziativa di Andrew Lloyd Webber. Nel suo post, infatti, ha taggato la National Independent Venue Association, un’associazione no profit che lavora proprio per preservare i locali e i promotori di musica dal vivo indipendenti in tutti gli Stati Uniti. Inoltre, ha indossato una t-shirt con la scritta #SaveOurStages. Il vaccino è al momento l’unica soluzione alla pandemia, per questo dunque il compositore e autore di musical ha deciso di unirsi alla sperimentazione di Oxford.





