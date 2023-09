Andriy Shevchenko nominato da Zelensky suo consigliere/ L’ex Milan a fianco del presidente ucraino

L’ex stella del calcio mondiale, Andriy Shevchenko, superstar di Milan e Dinamo Kiev, oltre alla parentesi Chelsea, è stato nominato dal presidente dell’Ucraina, Zelensky, sui consigliere personale. L’annuncio, come si legge su SkyTg24.it, è stato dato poche ore fa attraverso un decreto presidenziale che è apparso sul sito ucraino della stessa presidenza. Zelensky e Shevchenko si erano incontrati giù in un’altra occasione nel corso del conflitto con la Russia, precisamente a maggio di un anno fa quando l’ex calciatore ed ex commissario tecnico della nazionale ucraina, era stato nominato ambasciatore del proprio Paese nel mondo.

Non è ben chiaro quale sarà il ruolo preciso di Sheva nel governo ucraino, ne tanto meno come lo stesso influirà sulle sorti della guerra, ma in ogni caso Zelensky ha voluto avere al suo fianco un personaggio molto carismatico, amato dai più, e che da sempre ha espresso vicinanza al suo popolo. Shevchenko, come accennato sopra, vanta una carriera di assoluto prestigio nel mondo del calcio, avendo indossato le maglie di Dinamo Kiev, Chelsea e soprattutto del Milan. Fra le fila rossonere il bomber ucraino ha vinto il Pallone d’Oro per poi alzare al cielo la Champions League nella storica finale contro la Juventus del 2003.

SHEVCHENKO NOMINATO CONSIGLIERE DI ZELENSKI: NEL 2021 NOMINATO EROE PER IL PAESE

Dopo il ritiro dai campi da calcio, Shevchenko ha iniziato il suo percorso da allenatore che lo ha portato alla guida della nazionale ucraina dal 2016 al 2021 dove ha ottenuto dei discreti risultati. In seguito è stato insignito del riconoscimento di “Eroe per il Paese”, il più alto riconoscimento che si può conferire ad un civile in Ucraina, mentre quando è scoppiato il conflitto con la Russia, l’ex calciatore si è fatto portavoce di numerose campagne di raccolte fondi per aiutare la popolazione ucraina, nazione dove tra l’altro è ancora presente la sua famiglia. Intanto la guerra non accenna a fermarsi e siamo giunti al giorno 581 del conflitto: la pace non sembra affatto intravedersi.

