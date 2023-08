Andy dei Bluvertigo: “Morgan? Non è la prima volta che maltratta il pubblico”/ “Difficile oggi relazionarsi”

Andy dei Bluvertigo parla di Morgan: “Offese al pubblico? Non è la prima volta”

Andy (Andrea Fumagalli) ha parlato attraverso MowMag di Morgan, suo compagno nei Bluvertigo e protagonista di recente di un’uscita alquanto infelice nei confronti del pubblico dove ha utilizzato termini violenti e omofobi, per poi chiedere scusa. Andy ha parlato del collega e della persona che è oggi: “Morgan era il frontman e i Bluvertigo erano una squadra, spesso a difesa delle sue idee. Ma il Morgan di allora non ha nulla a che fare con il Morgan di adesso. Non nascondo che suonare insieme lo scorso anno non è stato semplice, è difficile relazionarsi con lui”.

Un comportamento che non condivide: “Non è la prima volta che si permette di maltrattare il pubblico o di arrivare in ritardo ai concerti… Ora gli sono scappate anche delle parole altisonanti”.

Andy dei Bluvertigo: “Critiche da Andrea Scanzi? Libero di pensarla come crede”

Quanto ai Bluvertigo ha aggiunto: “In generale da tutto, dagli insulti e dai modi. La filosofia della band era in tutt’altra direzione, e ancora oggi continuiamo quel percorso, io ad esempio con l’omaggio a David Bowie. Avrei evitato di espormi, ma ho ricevuto non so quante condivisioni di quel video. Cosa c’entro io?”

I Bluvertigo hanno ricevuto critiche molto duro da Andrea Scanzi, Andy ha replicato con queste parole: “Libero di pensarla come crede, mi sfugge però il nesso. Sta argomentando su un fatto che riguarda Morgan, perché ampliare il raggio? Siamo stati sopravvalutati? Penso tutto il contrario: a tal proposito stiamo rimettendo mano a un live del 2000 con Battiato, e mi accorgo di quanto eravamo bravi, specie dal vivo”.

