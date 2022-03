Angela Celentano, bimba scomparsa 25 anni fa/ Papà “Aspettiamo sempre il suo ritorno”

Angela Celentano scomparsa 25 anni fa

Angela Celentano è una delle tante bambine scomparse ma attorno alla quale non si sono mai spente le speranze della sua famiglia. Questa sera la trasmissione Chi l’ha visto, da sempre in prima linea, riaccenderà i riflettori sul giallo iniziato quasi 26 anni fa con l’intento di non spegnere mai l’attenzione sul caso. Lo farà insieme all’avvocato della famiglia Celentano, avvocato Luigi Ferrandino, che interverrà questa sera in studio. Un modo per ribadire un concetto cardine già sollevato dalla mamma di un’altra bimba scomparsa, Denise Pipitone: i bambini non si archiviano.

ANGELA CELENTANO / Le parole di papà Catello negli attimi successivi alla scomparsa

Angela Celentano aveva appena tre anni quando di lei si persero le tracce il 10 agosto del 1996, mentre si trovava con i suoi genitori ed altre 40 persone in gita sul monte Faito. Erano passate da poco le 13.00 quando il padre della piccola si accorse che la figlia non era più lì a giocare, facendo scattare l’allarme. L’ultimo a vedere Angela fu Renato, un bambino che all’epoca dei fatti aveva 11 anni. Il ragazzino riferì di essere sceso poco prima insieme alla piccola per il sentiero che portava al parcheggio per posare il auto il suo pallone, pregando Angela invano affinché facesse ritorno dai suoi genitori. A metà discesa, quando il sentiero si incrocia con un altro trasversale, il bambino avrebbe detto all’amichetta di tornare indietro proseguendo da solo. Al suo ritorno non incontrò nessuno.

Angela Celentano

L’appello del padre Catello

Di Angela Celentano da allora si sono perse misteriosamente le tracce. Le ricerche da parte di tutti non portarono ai frutti sperati. Come spesso accade, anche per la piccola Angela nei giorni successivi alla sparizione non mancarono le numerose segnalazioni anonime che tuttavia si rivelarono dei buchi nell’acqua. Dalla telefonata anonima in cui si sentiva il pianto disperato di una bambina al testimone che invitava a fare luce nella Comunità Evangelica: tante le piste battute in questi anni senza mai portare a nulla di concreto. Il giallo di Angela Celentano ad oggi resta ancora irrisolto.

ANGELA CELENTANO / L'audio della telefonata choc ricevuta dai genitori: pianto di bambino in sottofondo

Lo scorso anno, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Angela Celentano, il padre Catello aveva rilasciato una intervista a Il Mattino: “Sono sicuro che, se c’è qualcuno che all’epoca dei fatti sapeva qualcosa di utile e non ha parlato, farà i conti con la sua coscienza e sono solo problemi suoi”. Nonostante siano passati tanti anni i genitori continuano a cercarla: “La nostra speranza è che tutto questo finisca al più presto. Abbiamo sempre detto che ogni giorno che passa è un giorno in meno al ritorno di Angela. La nostra speranza è viva come il primo giorno, non ci smuove nessuno. Certo gli anni passano e venticinque sono davvero tanti. Ma noi siamo sempre qui ad aspettarla, abitiamo sempre nella solita casa di Vico Equense e aspettiamo sempre il suo ritorno”.











