Angela Celentano: chi sono i genitori Maria e Catello/ “È ancora viva, non ci rassegniamo”

Maria Staiano e Catello Celentano sono i genitori della piccola Angela, scomparsa nel nulla all’età di 3 anni, il 10 agosto del 1996, dal Monte Faito in provincia di Napoli. Rispettivamente casalinga e operaio, da quel giorno non sono mai riusciti a darsi veramente pace e hanno continuato a cercare loro figlia, in ogni dove, seguendo ogni possibile pista che veniva fuori di volta in volta, sempre rivelatesi, però, dei buchi nell’acqua.

E oggi, domenica 26 marzo, Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano, saranno ospitati da Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, in onda su Canale 5 tutti i fine settimana. Non è chiaro se ci siano degli importanti sviluppi nella vicenda, magari non ancora resi noti, di cui decideranno di parlare in diretta televisiva, o se si tratterà piuttosto di ripercorrere i tristissimi momenti successivi alla scomparsa della piccola e i 28 anni che hanno separato Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano, dalla loro piccola.

Maria Staiano e Catello Celentano, la scomparsa di Angela

Insomma, era il 10 agosto 1996 quando Angela Celentano e i suoi genitori, Maria Staiano e Catello Celentano, si trovavano in vacanza nel napoletano, precisamente sul Monte Faito. Oltre a loro, nel luogo si trovavano anche circa altre 40 persone, quando improvvisamente la piccola, che aveva appena 3 anni, si è allontanata. Neanche il tempo di accorgersene ed era completamente sparita nel nulla, senza lasciare alcuna traccia da seguire.

Da quel momento Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano, hanno promesso di fare qualsiasi cosa per ritrovare la loro piccola scomparsa. Contestualmente, dopo anni di indagini infruttuose, gli inquirenti hanno archiviato il caso, ma senza che il clamore mediatico si spegnesse. Sono seguite numerose segnalazioni su presunti avvistamenti, in giro per il mondo, della piccola Angela Celentano, che i genitori Maria e Catello hanno vagliato con grande cura, senza però giungere purtroppo a nessuna soluzione concreta.

Maria: “È ancora viva, non mi arrendo”

I genitori di Angela Celentano, Maria e Catello, non hanno ovviamente dimenticato la loro figlia scomparsa, e più volte sono tornati a parlarne pubblicamente. In occasione del suo compleanno, lo scorso anno, la madre su Instagram ha ricordato la figlia, sottolineando che “per noi la parola fine non esiste. Nulla è ancora deciso, mia figlia è ancora viva e io non mi arrendo. Continueremo a chiedere verità e giustizia. Per i magistrati è passato troppo tempo, ma io non mollo, voglio la verità e spero in un miracolo“.











