Angela Celentano è in Sudamerica?/ C’è segnalazione, famiglia: “Aspettiamo test Dna”

Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 a Vico Equense, in provincia di Napoli, potrebbe trovarsi in Sudamerica. Una segnalazione arrivata alla famiglia rivela che una giovane donna ha delle somiglianze rilevanti con quella che, secondo la ricostruzione realizzata tramite un software di age progression dagli esperti dell’associazione Missing Angels Org, con sede in Florida (Usa), potrebbe essere allo stato attuale l’italiana di cui non si hanno tracce da ormai più di vent’anni.

I genitori, Catello e Maria Celentano, stanno cercando di approfondire la questione. “C’è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere, qualora dovesse esserci un riscontro positivo, col test del Dna”, hanno detto come riportato da Il Gazzettino. La speranza resta viva, ma la famiglia non vuole illudersi, anche se spesso ha ribadito di ritenere che la ragazza sia stata portata proprio all’estero. Le segnalazioni in questi anni sono state però tante e nessuna è mai andata a buon fine.

Angela Celentano è in Sudamerica? La scomparsa nel 1996

Cosa è accaduto ad Angela Celentano, che oggi potrebbe trovarsi in Sudamerica secondo una segnalazione, resta un mistero. La bambina è scomparsa il 10 agosto 1996 mentre si trovava sul Monte Faito insieme ai genitori Catello e Maria e alle sorelle Rosa e Noemi. “Mia figlia camminava dietro di me, mi sono girato ed era sparita”, ha ricordato il papà come riportato da Il Gazzettino. Le ricerche andarono avanti per giorni, settimane e mesi. A distanza di ventisei anni, però, non c’è ancora alcuna traccia di lei.

La famiglia tuttora si chiede il perché della scomparsa, ma esclude una pista personale. “L’idea che ho oggi è la stessa che avevo 26 anni. Così come penso che, se al posto suo ci fosse stata un’altra bambina o bambino, non sarebbe cambiato nulla per i presunti rapitori”, hanno concluso i genitori.

