Rosa e Naomi sorelle Angela Celentano/ “Cresciute ma ti aspettiamo”, foto su bancomat

Rosa e Naomi, sorelle Angela Celentano: appello a Chi l’ha visto

La scomparsa di Angela Celentano, da alcune settimane a questa parte ha avuto una svolta con il nuovo appello da parte dei genitori. Dopo le parole di Maria e Catello, si aggiungono adesso quelle delle altre due figlie della coppia, Rosa e Naomi, sorelle di Angela. Anche loro hanno voluto condividere l’appello che è destinato ad andare in giro per il mondo: “Con questo video vogliamo arrivare a quante più persone possibili e il nostro augurio è quello di arrivare ad Angela stessa in modo che possa essere lei a riconoscersi nella sua famiglia di origine”, hanno detto le due ragazze. “Chiunque abbia informazioni utili, o se tu Angela ti riconosci nella nostra storia, non esitare a contattarci. Noi siamo ancora qui, solo un po’ più cresciute, che ti stiamo aspettando”, hanno concluso.

Angela Celentano/ Riconoscibile da 'voglia di caffè', la famiglia "Miracolo avverrà"

In collegamento con l’avvocato Luigi Ferrandino, legale dei genitori di Angela Celentano, è stato ribadito l’importante lavoro in merito al caso della bambina scomparsa ormai 26 anni fa. “Immediatamente sono iniziate ad arrivare delle segnalazioni”, ha esordito il legale, “ovviamente il video è stato mandato in giro per quasi tutto il mondo”. L’associazione che ha voluto dare una mano alla famiglia Celentano ha diffuso le immagini in tutto il mondo ed ora le stanno diffondendo sui bancomat, “quindi quasi tutti quelli che andranno al bancomat a prelevare soldi negli altri Paesi del mondo vedranno l’immagine di Angela e leggeranno la sua storia”, ha spiegato l’avvocato.

Angela Celentano, scomparsa 26 anni fa/ Genitori "forse rapita per adozione illegale"

La foto di Angela Celentano sugli schermi dei bancomat

Nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, è stato spiegato come si sta intervenendo nel caso di scomparsa di Angela Celentano. Oltre alla grande campagna social con il nuovo appello di Maria e Catello Celentano, genitori della bambina, grazie a due associazioni spagnole si sta facendo molto di più. Una delle due associazioni è presieduta dal padre di un ragazzo scomparso che ha trasformato il suo dramma in una rete di solidarietà, assistendo oggi migliaia di famiglie in tutto il mondo. In particolare SOS Desaparecidos ha il merito di usare oltre ai mezzi tradizionali di diffusione delle foto di persone scomparse, anche gli schermi dei bancomat.

Scomparsa Angela Celentano/ I genitori "Nostra speranza è che sia lei a cercare noi"

A parlarne ai microfoni di Chi l’ha visto è stato proprio il presidente dell’associazione, Joaquin Amills: “Nel 2019 siamo stati pionieri a livello mondiale che gli avvisi potevano essere diffusi nella rete degli sportelli automatici, in questo caso di Euronet che hanno in tutta Europa quasi 50 mila sportelli automatici. In Spagna sono circa 5000, quindi qui ha dato molti risultati sia per localizzare che sensibilizzare le persone”. La segnalazione, con la foto e la storia delle persone scomparse, compare ogni 28 secondi sullo schermo dei bancomat e da oggi e fino al prossimo lunedì, anche la scheda di Angela Celentano sarà mostrata ininterrottamente.











