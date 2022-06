Angela Celentano, scomparsa 26 anni fa/ Genitori “forse rapita per adozione illegale”

Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela Celentano, scomparsa quasi 26 anni fa sul Monte Faito a soli tre anni, sono tornati a rinnovare il loro appello alla trasmissione Chi l’ha visto. Ma perché hanno deciso di fare questo appello destinato a fare il giro del mondo? A spiegare la decisione è stata mamma Maria che ha commentato: “E’ successa per noi una cosa molto bella perché noi pensiamo che Angela possa essere in qualsiasi parte del mondo e quindi bisogna arrivarci. Ora abbiamo il computer, abbiamo internet che arriva ovunque, quindi per noi questo appello che abbiamo fatto in diverse lingue e grazie a varie associazioni, possiamo arrivare lì dove è Angela, ovunque si trovi”.

Scomparsa Angela Celentano/ I genitori "Nostra speranza è che sia lei a cercare noi"

La speranza è che, nel caso in cui fosse stata rapita, Angela Celentano possa riconoscersi proprio nell’appello dei suoi veri genitori. Oggi Angela avrebbe ormai quasi 30 anni. Papà Catello ha preso la parola aggiungendo: “Da un po’ di anni a questa parte lo stiamo dicendo, adesso la nostra speranza è che sia Angela a ritrovare noi e quindi questa opportunità l’abbiamo sentita forte e abbiamo voluto lanciare questo video perché su questi siti ci sono molte persone che cercano le proprie origini, sapendo di essere state adottate e quindi si cercano”.

Angela Celentano, bimba scomparsa 25 anni fa/ Papà "Aspettiamo sempre il suo ritorno"

Angela Celentano: l’appello dei genitori in tutto il mondo

Nel corso della trasmissione è stato quindi trasmesso l’appello di Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela Celentano: “Siamo i genitori di Angela Celentano. Angela è scomparsa il 10 agosto 1996, aveva solo 3 anni. E’ scomparsa dal monte Faito, Napoli, Italia, durante un pic-nic con la sua famiglia. Pensiamo che Angela sia stata rapita per un’adozione illegale e per questo potrebbe trovarsi ovunque”. Mamma Maria ha svelato un segno particolare di Angela, “una macchia di caffè sul dorso, lato destro”. Dopo quasi 26 anni la speranza dei suoi genitori è che sia proprio Angela a cercare loro.

ANGELA CELENTANO / Le parole di papà Catello negli attimi successivi alla scomparsa (Pomeriggio 5)

Papà Catello ha confermato che ci furono delle ricerche massicce già dopo 15 minuti dalla scomparsa: “Ci fu una ricerca a tappeto”, ha commentato, “sul posto furono fatte in modo capillare”. Ma purtroppo fuori dal mondo Faito non fu eseguita una ricerca così immediata. “Sono sicuro che Angela sia stata portata via subito”, ha aggiunto Catello, “perché la sentivo vicino a me quando mi sono girato per chiamarla”. L’avvocato Luigi Ferrandino ha ricordato come l’inchiesta sulla scomparsa di Angela Celentano sia stata ormai archiviata. Pensando oggi alla figlia Angela, mamma Maria ha commentato: “Le ultime immagini che ricordo sono di lei da piccola ma mi rendo conto che è cresciuta e sicuramente sarà una bellissima ragazza. Sicuramente sarà bella come le sue sorelle Rosa e Naomi”.











