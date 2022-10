Angela Lansbury come è morta/ Signora in Giallo si è spenta “pacificamente nel sonno”

Angela Lansbury è morta all’età di 96 anni: era la storica attrice de “La Signora in Giallo”. Infallibile detective, era entrata nelle televisioni di tutto il mondo interpretato l’iconico ruolo di Jessica Fletcher. La sua carriera, iniziata a soli 17 anni nei musical, però, è stata ricca anche di numerose altre interpretazioni: dalla terribile domestica che “Angoscia“ tormenta Ingrid Bergman alla sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in “Gran Premio”. Nel 2014 aveva vinto l’Oscar alla carriera.

Il decesso è avvenuto nelle scorse ore. Domenica 16 ottobre, tra qualche giorno, avrebbe spento un’altra candelina, ma non ce l’ha fatta. La donna si è spenta nella sua casa di Los Angeles. È proprio negli Usa dove si era rifugiata insieme alla famiglia per scappare alla Seconda Guerra Mondiale che stava creando non pochi drammi nel Regno Unito. Il mondo del cinema è dunque piombato nel lutto.

Angela Lansbury come è morta: cause naturali, aveva 96 anni

Come è morta Angela Lansbury, la storia protagonista de “La Signora in Giallo”? A rivelarlo sono stati i familiari stessi della donna, che aveva 96 anni, in una nota diffusa alla stampa statunitense. “I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno”, questo quanto dichiarato.

Le cause del decesso sono dunque naturali. L’età d’altronde era avanzata. Nonostante ciò, fino a poco tempo fa ha continuato a recitare, portando avanti quella che era la sua più grande passione, ereditata dalla mamma, che era una attrice irlandese. “Voglio interpretare donne intelligenti, brillanti anche se incidentalmente hanno compiuto 80 o 90 anni. Il fatto è che nessuno scrive ruoli così, c’è un pregiudizio nei confronti degli anziani che invece spesso, nei loro ambiti, sanno fare la differenza”, aveva detto anni fa in una intervista.

