Angela Lucanto, la vera storia de L’Amore Strappato/ Anni di bugie e dolore ma poi..

Nella fiction L’Amore Strappato la conosciamo tutti come Arianna, figlia di Rosa e Rocco, ma nella realtà è Angela Lucanto, una bambina che a soli sette anni è stata prelevata da scuola dai Carabinieri e portata via dalla sua famiglia senza conoscerne nemmeno il motivo. La sua vita stravolta e quella della sua famiglia distrutta, questo è il risultato di una macchina della giustizia inceppata e che si è arenata a quell’accusa infamante di molestie sessuali piovute addosso al padre da parte della cugina di 14 anni, una giovane affetta da disturbi mentali, realtà di cui nessuno ha tenuto conto nemmeno per un attimo pensando, come poi è stato provato, che le sue accuse fossero infamanti.

La giovane, tra contraddizioni e dubbi, rivela che le stesse violenze e attenzioni dello zio sono destinate anche alla piccola Angela. A far scattare l’allarme è poi un incontro che Angela ha avuto con la psicologa a scuola. Secondo quanto la stessa protagonista ha raccontato a Chi l’ha Visto?, la donna le chiese di fare un disegno e lei lo fece con la sua famiglia al gran completo. Poi scocciata le chiede di disegnare un fantasma e proprio in quello lei ci vide un simbolo fallico. Risultato? I Carabinieri portarono via Angela per scoprire la verità sul presunto mostro che aveva in casa ma il suo silenzio e la sua smentita non servirono a molto.

Chi è Angela Lucanto e qual è la storia vera che ha ispirato L’Amore Strappato?

Quello fu l’inizio di un incubo per Angela Lucanto e la sua famiglia. Il padre finì in carcere con l’infamante accusa di molestie sessuali ai danni di una minore mentre la piccola Angela fu adottata da un’altra famiglia. Due anni dopo il padre venne scagionato ma ormai la sua amata bambina era con un’altra famiglia che le aveva raccontato addirittura della morte dei suoi genitori ma senza ottenere molto credito. Solo a 18 anni, libera finalmente dal vincolo di questa adozione, la bambina tornò dalla sua famiglia. Ma chi ripagherà i Lucanto di 11 anni di inferno e di vita rubata? L’Amore Strappato risulta una versione romanzata della realtà ma rimane molto fedele alla storia originale e al libro “Rapita dalla giustizia” scritto da Angela Lucanto.



