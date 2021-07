Angela Melillo “Delusa da Awed dopo L’Isola dei Famosi”/ “Condiviso tanto e poi…”

Angela Melillo è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Oggi, a qualche mese di distanza dalla fine del programma, torna a raccontarsi e anche a svelare quanto accaduto dopo con gli altri naufraghi. In diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, la Melillo parte raccontando com’è cambiata grazie a questa esperienza: “Oggi non rinuncio più alla cioccolata, al cibo perché sono cose che mi sono mancate tantissimo. – ammette, scherzado. Poi si fa seria – In realtà ciò a cui non rinuncio più è l’essere chiara e trasparente con le persone. Magari prima avevo più pazienza, però cerco di capire meglio ora chi ho di fronte. Con alcune persone dell’Isola mi sono data a 360°, quindi mi sarei aspettata da alcune persone quantomeno un saluto o una telefonata una volta finito tutto.” Oggi molte delle persone con le quali ha condiviso quell’esperienza continua a sentirle: “Oggi sento Elisa Isoardi, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia, Matteo Diamante, Francesca Lodo, Rosaria Cannavò…” ha rivelato la Melillo, ammettendo però con dispiacere di non sentirne alcuni per lei importanti.

“Sono rimasta un po’ delusa da alcune persone, come Awed.” ha rivelato allora Angela Melillo in diretta radio. Continuando: “Con lui ho condiviso sorrisi e lacrime ma non ho mantenuto questo tipo di rapporto. Anche un po’ Andrea Cerioli. Mi farebbe piacere sentirli un po’ di più. Dopo che si condividono per giorni 24 ore insieme, mi aspetto almeno che dopo ci sia una telefonata… Non lo dico con tono polemico ma con dispiacere, perché ci ho tenuto. Io provo una volta, poi dopo lascio stare, vado oltre e avanti.” Si dice insomma molto dispiaciuta la showgirl, che all’Isola ha dato prova di grande forza e resistenza anche grazie alla sua arte: “La danza mi ha dato questa disciplina che mi porto sempre dietro in tutto quello che faccio, ma anche la costanza e la serietà di portare a termine un compito sempre. L’ho portata con me in questi reality ma anche nel lavoro.”, ha specificato. Infine, non è mancato un confronto con quelle che sono le nuove leve dello spettacolo: “Magari i giovani, o alcuni di loro, pensano che tutto si possa ottenere in maniera semplice e invece poi scopriranno che un treno può passare, anche due, però poi al terzo devono dimostrare qualcosa.”, ha dichiarato la Melillo.

