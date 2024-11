Angela Melillo sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, in onda su Canale 5 nella puntata del 23 Novembre 2024. Una trasmissione condotta da Silvia Toffanin dove la donna parlerà di tanti temi e in particolare del legame con i suoi genitori, due persone chiave nella sua vita. Andiamo a conoscerle meglio.

Angela Melillo nasce a Roma il 20 Giugno 1967 e i suoi genitori sono Franca e Dalmazio, due persone molto importanti nella sua vita. Franca era una casalinga piuttosto tenace e Angela più volte nella sua vita si è affidata a questo intenso legame, suo padre Dalmazio è una figura più severa ma che è riuscita comunque a regalare affetti alla donna. Parlando del rapporto con il padre la donna sottolineò:

Carmen Russo, chi è la figlia Maria Turchi/ Gravidanza difficile: "Io rimasta incinta dopo un pellegrinaggio"

“Adoravo Renato Carosone, lui era napoletana e amava cantare, era allegro e spiritoso ma allo stesso tempo una persona molto severa con noi. Sia chiaro, non intendo che dava botte ma nel senso che pretendeva rispetto verso gli altri. Ha avuto grande influenza su di me e riusciva ad educarmi con il semplice sguardo”, spiega la donna.

Mario e Marzia Gregoraci, chi sono il padre e la sorella di Elisabetta Gregoraci/ "Sono uno dono della vita"

Angela Melillo e le difficoltà sulla morte della madre

Nel 2022 Angela Melillo ha parlato di un momento difficile per la sua vita, il momento che ha visto la morte della madre Franca. A riguardo lei svelò: “Mia madre fu colpita improvvisamente da una malattia terribile, sono stati un anno e otto mesi dove le sono stata sempre accanto, ininterrottamente, poi lei se ne è andata”. La donna ha parlato anche del giorno, una data speciale.

La madre Franca è morto nel giorno del compleanno di Mia, sua unica e amata figlia. Angela ha cosi continuato: “Mia madre è venuta a mancare il 30 Maggio, era il compleanno di mia figlia e una data in cui ogni anno non so se gioire o piangere”. E’ stato un momento davvero buio nella vita di Angela che ha poi continuato:

Chi è Francesco Cicchella/ Da Made in Sud a Tale e Quale: "ora sogno uno show tutto mio in tv!"

“Ho attraversato un periodo oscuro perchè mia madre è tutto per me, un amore immenso ed un legame eterno. Ricordo quando tenendole la mano le dissi di riposarsi ma lei non voleva perchè temeva di non riaprirli più”. Fu un anno terribile e Angela ha fatto intuire che la perdita della madre è stata molto importante anche nel momento della separazione, periodo molto difficile per lei. Suo padre Dalmazio è invece venuto a mancare recentemente.