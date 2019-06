ANGELA MERKEL, MALORE IN DIRETTA TV/ Video, tremore prolungato: come sta ora

Momenti di paura a Berlino per Angela Merkel, colpita da malore durante una cerimonia all’aperto dedicata alla visita del nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La cancelliera durante l’inno tedesco ha iniziato a tremare vistosamente per diversi secondi mentre accanto a lui l’ex comico è rimasto impassibile senza infrangere il protocollo. La stessa Merkel, preda di un forte tremore, per quanto ha potuto ha tentato di mantenere un certo contegno: non ha richiesto aiuto, ha solo iniziato a vacillare leggermente sulle gambe e cambiato più volte posizione delle mani. In quegli istanti interminabili la donna più potente di Germania e d’Europa (ma diciamo pure del mondo) è stata percorsa da quello che è sembrato essere un lunghissimo brivido di febbre. Ma cosa è successo alla Merkel di preciso?

MALORE ANGELA MERKEL

Mentre le immagini del suo tremore impressionavano la Germania è stata la stessa Angela Merkel, un’ora dopo la cerimonia all’aperto, a rassicurare i tedeschi:”Sto bene”. Sembra proprio che la cancelliera abbia pagato a caro prezzo il sole berlinese di giugno: al momento della premiazione il termometro segnava infatti una temperatura di 28 gradi secondo Associated Press, addirittura di 30 per altri media. Intervistata dal “Deutsche Welle”, la 65enne esponente della Cdu ha spiegato:”Ho bevuto almeno tre bicchieri d’acqua, che è quello che manifestamente mi è mancato e ora mi sento bene”. Dunque sarebbe stato il mix tra caldo eccessivo e carenza di liquidi a giocare un brutto scherzo alla Merkel. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, è stata lei stessa a dire di aver già vissuto tempo addietro un episodio analogo in Messico sempre a causa delle elevate temperature.





© RIPRODUZIONE RISERVATA