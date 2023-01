Angela, moglie Francesco Salvi/ Il primo incontro al matrimonio del fratello di lei

Chi è la moglie di Francesco Salvi?

Francesco Salvi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 18 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attore compirà 70 anni il prossimo 7 febbraio. Francesco Salvi è sposato con Angela, i due stanno insieme da più di 40 anni. Angela e Francesco – comparsi assieme su una copertina di TV Sorrisi e Canzoni diversi anni fa – si sono incontrati per caso al matrimonio del fratello di lei. Qualche anno fa in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, Salvi ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata.

La moglie Angela lo ha supportato nei momenti più duri: “Mi sono laureato nel 1977 e ho cominciato a lavorare quasi gratis come assistente di un professore all’Università ma mi esibivo anche come cabarettista in un locale di Milano, mi davano solo diecimila lire e qui mia moglie mi ha salvato la prima volta”.

Angela e Francesco Salvi insieme da più di 40 anni

All’epoca, infatti, Angela lavorava come sarta e lo ha aiutato anche economicamente. Francesco Salvi e sua moglie Angela si amano come il primo giorno, ma hanno un solo grande rimpianto: non sono riusciti ad avere figli. Sulle pagine di DiPiù Tv, l’attore ha rivelato che, per motivi religiosi, hanno scelto di non ricorrere alla fecondazione assistita. Nonostante questo dolore, Salvi ha affermato che l’amore di Angela e il lavoro gli riempiono la vita. Francesco Salvi ha un fratello Alfredo, mentre l’attore Enzo Salvi non è suo parente.

