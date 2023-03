Angela Nasti e Pierluigi Gollini sono fidanzati?/ Il retroscena sulla cena con Lazza

Angela Nasti e Pierluigi Gollini: la foto con Lazza alimenta i rumors sul flirt

Essere personaggi noti sulle varie piattaforme social implica chiaramente una maggiore esposizione anche per la propria vita sentimentale e privata. Nelle ultime ore infatti, una nota influencer è finita al centro di numerosi rumors in merito ad un presunto nuovo flirt in vista. Si tratta di Angela Nasti, sorella dell’altrettanto nota influencer Chiara. Stando ad alcune indiscrezioni paventate in rete, la giovane classe ’99 avrebbe iniziato a frequentare l’ex portiere della Fiorentina e attualmente al Napoli, Pierluigi Gollini.

La presunta liaison tra Angela Nasti e Pierluigi Gollini sarebbe stata alimentata anche da un recente indizio arrivato proprio dall’attuale secondo portiere del Napoli. Tramite il suo profilo Instagram, si è mostrato ai suoi followers ad una cena in compagnia del noto cantante Lazza. Ebbene, nella foto i fan più attenti sono riusciti ad intravedere proprio il profilo di Angela Nasti. Prontamente, pare che il contenuto sia sparito, evidenziando ancora la possibile volontà di non mettere subito in luce la realtà del rapporto.

Angela Nasti e Pierluigi Gollini: nessuna conferma e trascorsi sentimentali

Dopo la cena con Lazza, la teoria di una relazione tra Pierluigi Gollini e Angela Nasti si è fatta ancora più insistente, fermo restando che nessuno dei diretti interessati ha aggiunto particolari menzioni sulla vicenda. Entrambi hanno dei trascorsi sentimentali forse ancora troppo recenti, al punto da voler tenere ben al sicuro la propria attualità emotiva e vita privata. Pierluigi Gollini è infatti stato legato per diverso tempo a Giulia Provvedi, nota componente del duo Le Donatella.

Dal canto suo Angela Nasti non ha mai ostentato relazioni sentimentali di particolare spessore, se non alcuni presunti flirt come quello con un altro calciatore; Federico Bonazzoli. In ogni caso, sarà sicuramente interesse della giovane influencer tutelare la propria sfera sentimentale dagli occhi indiscreti; il suo profilo vanta quasi un milione di followers e molti hanno avuto modo di apprezzarla anche grazie alla sua esperienza al noto dating show di canale 5, Uomini e Donne. Vista l’esposizione social di entrambi, e in particolare di Angela Nasti, arriveranno certamente nuovi indizi nei prossimi giorni volti a confermare o smentire la presunta liaison con l’estremo difensore del Napoli.

