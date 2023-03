Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, è lite/ “La protagonista sono io…”

Antonella Mosetti e Micol Incorvaia: nuova lite al Grande Fratello Vip

La tregua tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia è già finita. A scatenare la nuova lite tra l’ex schermitrice e la seconda finalista del Grande Fratello vip 2022 è stata una conversazione fatta da Micol in cortiletto con Milena Miconi e Giaele De Donà che Antonella ha ascoltato mentre passava di lì portandola ad intervenire. Facendo, tuttavia, un rapido passo indietro, tra le due la rivalità è tornata dopo un confessionale di Micol mostrato da Alfonso Signorini nella scorsa puntata. Le parole utilizzate dalla Incorvaia che ha accusato la Fiordelisi di “strumentalizzare la sua storia con Edoardo Donnamaria” hanno fatto infuriare l’ex schermitrice che ha ribadito di essere totalmente innamorata di Edoardo esortando i coinquilini a parlare di lei, ma non della sua storia.

Da parte sua, la Incorvaia ha ribadito di aver semplicemente ridetto un concetto di cui è convita da mesi scatenando nuovamente lo scontro con la Fiordelisi contro cui si sono scagliati anche gli altri concorrenti, in particolare Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli.

Scontro di fuoco tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Dopo lo scontro avuto in puntata, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Milena Miconi, mentre erano sole in cortiletto, hanno parlato nuovamente di Antonella. La Miconi ha difeso in parte Antonella sostenendo che non è bello vedere altre persone intromettersi in una discussione quando nel confronto sono coinvolte solo due persone. Micol, però, ha spiegato che è una cosa che ha sempre fatto lei stessa. Mentre parlavano di Antonella, quest’ultima è entrata in cortiletto e, avendo ascoltato il discorso, ha detto: “So che state parlando di me”.

“Non stavo parlando di te, non sentirti protagonista”, replica la Incorvaia mentre Milena prova a difendere la Incorvaia sostenendo di aver tirato fuori lei il suo nome. “Per tua sfortuna invece lo sono”, è stata la risposta secca della Fiordelisi.

