Angela Paone e Antonio Stellacci, video matrimonio a Uomini e Donne/ “Siamo felici”

Angela Paone e Antonio Stellacci si sono sposati. La nuova puntata di Uomini e Donne ritrova la coppia, che ha lasciato lo studio qualche tempo fa per vivere fuori la loro storia d’amore. Oggi tornano da marito e moglie ma, prima del loro ingresso, Maria De Filippi mostra il video del loro matrimonio. I due si sono sposati in comune, lei con un bellissimo abito bianco coperto di frange, lui in elegante abito scuro. Le promesse di matrimonio vengono coronate da un appassionato bacio che si ripete poi fuori dal comune, tra gli applausi dei pochi invitati al lieto evento. Ed eccoli poi entrare in studio mano nella mani e felicissimi di essere marito e moglie. È poi Angela a raccontare che: “Lui si è trasferito da me momentaneamente.. Io sono convinta che le cose vanno prese così, di petto, non bisogna aspettare. Sono stata io a dirgli ‘Sposami’, però lui l’ha fatto.” In studio non mancano le lacrime di Gemma Galgani, commossa per l’amore che lega la coppia e che anche lei vorrebbe trovare a Uomini e Donne. Prima della fine della puntata, Angela e Antonio ballano un lento in studio. Clicca qui per il video del matrimonio.

