Angela Rende, moglie Amaurys Perez/ “E’ la mia regina”, sorpresa al Gf Vip

Angela Rende e Amaurys Perez, una grande storia d’amore

Angela Rende è la moglie del concorrente gieffino Amaurys Perez. Il famoso sportivo cubano, attualmente impegnato nel reality show condotto da Alfonso Signorini, vive una storia d’amore splendida con la sua dolce metà calabrese, nonostante le molteplici voci che vedrebbe la coppia sull’orlo di una crisi. Niente di più falso. Angela e Amaurys si amano alla follia e come ribadito più volte dai diretti interessati sono affiatati e uniti. Ma chi è esattamente Angela Rende? Andiamo subito a scoprire qualcosa in più sul suo conto e sulla sua vita privata.

Innanzitutto sappiamo che non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se segue con grande entusiasmo le avventure televisive del marito. Come dicevamo Angela è calabrese, di Rende, esattamente come il suo cognome. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo è un‘insegnante e ha un profilo Instagram abbastanza seguito, soprattutto grazie anche alla sua storia d’amore con Amaurys. Quest’ultimo, pur essendo un uomo molto riservato, ha sempre definito Angela come la sua regina. La sua regina che, questa sera, lo sorprenderà con un ingresso lampo nella casa del Grande Fratello.

