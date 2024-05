Angelica Amodei, chi è la figlia di Rosanna Lambertucci/ Conduttrice appassionata al mondo della cucina

Non solo la figlia di Rosanna Lambertucci, Angelica Amodei è anche una conduttrice televisiva e scrittrice. Proprio come la mamma, Angelica si è appassionata al mondo della cucina e della nutrizione affermandosi nel mondo della salute e del benessere. A differenza della mamma che è stata uno dei volti più amati di tantissimi programmi di successo della Rai, Angelica Amodei ha iniziato a farsi conoscere come autrice televisiva. Poi il debutto sul canale di Alice Tv dove ha cominciato a lavorare in un programma dedicato al food “La salute vien mangiando”. Successivamente è arrivata alla conduzione del programma “Il folletto delle torte” con il pasticcere Luca Perego.

Da Alice Tv alla Rai, visto che sulle orme di mamma Rosanna Lambertucci è approdata nella rete di Stato partecipando a diversi programmi televisivi come esperta di benessere tra cui “Detto Fatto”. Nel 2023 il debutto come scrittrice con il libro “La salute nel bicchiere – Rimedi naturali e gustosi per idratare, drenare, dimagrire e prendersi cura di sé”.

Angelica Amodei, la figlia di Rosanna Lambertucci: dalla malattia al primo libro

Proprio Angelica Amodei, la figlia di Rosanna Lambertucci, parlando del suo primo libro ha detto dalle pagine di Today: “alla base del nostro benessere c’è l’idratazione. A dirlo è la scienza. Non solo l’idratazione ci fa stare bene dentro e apparire più belli fuori, per la pelle, ma concorre al benessere mentale e al buonumore. Un bicchiere d’acqua aiuta”. La figlia di Rosanna Lambertucci ha quindi seguito le orme della mamma facendosi conoscere ed apprezzare nel mondo della televisione come conduttrice di programmi dedicati alla salute e al benessere. La donna in passato ha dovuto anche fare i conti con una terribile malattia.

Angelica, infatti, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide che l’ha costretta ad un intervento molto complicato. Fortunatamente è andato tutto per il meglio ed oggi la conduttrice è felice e realizzata. La figlia di Rosanna Lambertucci, infatti, si è anche creata una bellissima famiglia con il marito e una bellissima bambina di nome Caterina Maria.











