Angelica Baraldi “Vasco Rossi si innamorò di mia mamma”/ Rivelazione choc al Grande Fratello 2023!

Grande Fratello 2023, Angelica Baraldi e la confessione su Vasco Rossi

Al Grande Fratello 2023 Angelica Baraldi ha raccontato una bellissima storia, che ha visto coinvolta sua mamma e un noto cantante della musica italiana: Vasco Rossi. Durante una chiacchierata in giardino con alcuni coinquilini, la gieffina ha rivelato, spiazzando tutti, che il rocker si innamorò di sua madre quando lei era giovanissima. “Vasco si innamorò di mia mamma, uscirono per un po’ di tempo, però lei aveva 16 anni, lui 26. Quindi è tanto. Quando Vasco veniva a prenderla a scuola, lei si vergognava tantissimo“, ha raccontato.

Vasco Rossi ricorda papà Giovanni Carlo/ "Non ha visto niente, ma sarebbe stato orgoglioso di me"

Fiordaliso, ricordando quando il cantante era giovanissimo, svela: “Sai che da giovane Vasco era bellissimo?“. Angelica conferma, accennando agli occhi color ghiaccio dell’iconico artista. Poi, svela: “Poi a un certo punto, Vasco le dice di salire in macchina che doveva farle sentire una cosa, e mette su la cassetta con la canzone Susanna. L’aveva scritta per lei“. Susanna, contenuta nel disco Colpa d’Alfredo, era quindi dedicata alla mamma della gieffina.

Vasco Rossi "bloccato" da Facebook per una sua canzone/ "Fuori legge e fuori di testa!", lo sfogo del rocker

Angelica Baraldi: “Mia mamma si innamorò del migliore amico di Vasco“

Tuttavia la storia d’amore tra la mamma di Angelica Baraldi e Vasco Rossi non durò. Non solo per la differenza d’età ma anche perché, come rivelato dalla concorrente del Grande Fratello 2023, sua mamma si innamorò di una persona vicinissima al rocker: “Lei si innamorò del suo migliore amico, il compagno dj, Daniele. Vasco l’ha presa male, poverino. Ci è rimasto male, però poi Daniele è stato il primo amore per mia mamma, è stata con lui tre anni“.

Angelica ricorda poi quando ricevette una bellissima sorpresa dalla mamma, che la portò a Zocca per incontrare il cantante: “Poi quando mia mamma mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno nel 2017, che mi ha portato a conoscere Vasco a Zocca, mi ha portato lì e Vasco non sapeva niente. Ci ha visti, arriva in moto e quando passa la vede e la riconosce, era super contento. Poi si gira, vede Daniele e dice: ‘Ah, è ancora qua?’“. Al termine del racconto, la produzione del reality mette in sottofondo proprio le note di Susanna, che la ragazza canta a squarciagola.

UNITÀ E ALLUVIONE, LETTERA A VASCO ROSSI/ “Caro amico: la politica può essere nobile come la musica”

Angelica rivela che in passato Vasco Rossi si è innamorato di sua madre e a lei ha dedicato la canzone “Susanna” #grandefratello pic.twitter.com/T6iuVIrjGF — disagiotv (@disagio_tv) September 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA