Biglietti Vasco Rossi 2025/ Prevendita, prezzi, come acquistarli e date del tour: tutte le informazioni

Grandi novità per i fan di Vasco Rossi: da mezzogiorno di lunedì 8 luglio è partita la prevendita per i biglietti del suo tour 2025, che includerà ben due date a Bologna. Sono già stati annunciati le modalità di acquisto e prevendita dei biglietti del Komandante: i membri del Blasco Fan Club potranno acquistare i biglietti in anteprima online dalle 12 di lunedì 8 luglio fino alle 11 di venerdì 12 luglio, mentre i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario all’acquisto dei biglietti dalle 12 di mercoledì 10 luglio fino alle 12 di venerdì 12 luglio. Per quanto riguarda, invece, la vendita generale dei biglietti, questa partirà alle 12 di venerdì 12 luglio per tutti.

Vasco Rossi tornerà a Bologna nel 2025 per due concerti allo stadio Dall’Ara, previsti per l’11 e il 12 giugno. Si tratta di un bis del tour 2023, che aveva visto raddoppiare le date a Bologna a causa dell’elevatissima richiesta di biglietti.

Tutte le date del tour 2025 di Vasco Rossi e quanto costano i biglietti

Mentre i fan di Vasco Rossi si sono già attivati per acquistare i biglietti del suo attesissimo concerto a Bologna 2025, sono state annunciare anche le altre date del tour. Questo partirà infatti dallo stadio Olimpico di Torino il 31 maggio e il primo giugno, per poi proseguire con tappe a Firenze (Visarno Arena, 5 e 6 giugno), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona, 16 e 17 giugno), Messina (Stadio San Filippo, 21 e 22 giugno) e Roma (Stadio Olimpico, 27 e 28 giugno). Il prezzo dei biglietti parte da 103 euro Prato Gold ai 51 euro del settore più lontano al palco. Tutte le informazioni sul tour e sull’acquisto dei biglietti sono disponibile anche sul sito ufficiale di Vasco Rossi, dove è possibile inoltre vedere tutti i siti di prevendita autorizzati.

