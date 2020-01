Angelica Preziosi/ Colpo di fulmine con Raffaello Mazzoni? (La Pupa e il Secchione)

La Pupa e Il Secchione e Viceversa è tornato su Italia 1 dal 7 gennaio 2020. Tra i protagonisti scelti per la nuova edizione, ce n’è una che sta facendo impazzire il pubblico della trasmissione: la pupa Angelica Preziosi. Bionda e occhi di ghiaccio. La modella di 27 anni è in coppia con il secchione Raffaello Mazzoni che ha fatto breccia nel suo cuore. La coppia è adorata sul web e sono tanti i momenti in cui i due sono apparsi molto romantici e altrettanto divertenti insieme. Il momento del baciamano è rimasto nel cuore del pubblico, tanto che ancora oggi è uno dei video più condivisi sul web. La Mazzoni ha dimostrato di essere una pupa molto più semplice delle sue colleghe. Lei, a differenza della altre, conserva un animo dolce e simpatico.

Angelica Preziosi: la pupa dagli occhi di ghiaccio l’animo dolce

Angelica Preziosi è stata ammaliata dal fascino del ricercatore Raffaello Mazzoni, nonostante si sia fatto presentare dalla madre. Tra i due sembra essere scattato un colpo di fulmine, ma serve ancora tempo per capire se la loro storia durerà o se si tratta solo di un fuoco di paglia. Sta di fatto che il pubblico a casa già li adora e non vede l’ora di vedere altri momenti romantici e galanti come il baciamano, un gesto romanticissimo che il ricercatore ha voluto fare per conquistare la sua modella. Inizialmente sono state le sue colleghe a spronarla per scegliere lui, ma dopo le cose sembrano essere andate per il meglio. Cosa succederà nella prossima puntata? Staremo a vedere.

