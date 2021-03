Angelica Riboni, ex moglie Ettore Bassi/”Nostra figlia Amelia ha bisogno di sostegno”

Sono passati ormai oltre cinque anni da quando Angelica Riboni è ormai definita l’ex moglie di Ettore Bassi ma la loro separazione si trascina dietro ancora polemiche e accuse. Ma cosa è successo tra i due? L’attore ha parlato di un momento terribile, momento che contempla anche la fine del suo matrimonio, mentre Angelica Riboni lo ha accusato di aver mentito e di non essere il sostegno che avrebbe dovuto né economicamente parlando e né a livello fisico. I due si sono conosciuti nell’estate del 2000 quando sono stati travolti da un amore enorme che presto ha dato vita alla loro prima figlia e due anni dopo anche alla seconda. Un amore che, però, si è scontrato proprio con una sopraggiunta crisi molto pesante e poi tante altre fino al 2008 quando i due hanno fatto una serie di percorsi mirati e guidati per superare il tutto almeno fino a quando nel 2016 non c’è stato il vero e proprio terremoto.

Ettore Bassi/ La morte del padre, la malattia della madre e il matrimonio...

La figlia Amelia ha la sindrome di Down e “ha bisogno di sostegno”

Proprio a Domenica Live Angelica Riboni ha parlato del mancato sostegno da parte dell’ex marito Ettore Bassi e non solo per via dei soldi ma anche perché la loro figlia, Amelia, una bimba con la sindrome di Down, ha bisogno di un supporto speciale che è anche fisico. Secondo quanto ha rivelato Angelica sembra che Ettore Bassi si sarebbe dovuto spostare a Milano insieme a lei e alle figlie per vivere vicini ed occuparsi di tutto insieme ma con l’arrivo del suo nuovo amore pugliese, avrebbe deciso di rimanere a Fasano: “Io ho una capacità lavorativa ma ho bisogno di tempo per poterla esprimere. Io quello che ho chiesto era una presenza il più possibile costante tenendo conto del lavoro che fa.. in questo nuovo sistema di famiglia vorrei che ci siano madri che lavorano e padri che fanno i padri. Mi sento con le mani legate”.

LEGGI ANCHE:

Angelica Riboni, ex moglie Ettore Bassi / Crisi nel 2005, la rottura 7 anni dopoMaldamore/ Video, su Rai 3 il film con Ambra e Luca Zingaretti (14 febbraio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA