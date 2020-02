Angelica Riboni contro ex marito Ettore Bassi/ “Nessun sostegno, ho le mani legate”

Nel 2016 Angelica Riboni ha chiesto la separazione dall’attore Ettore Bassi con pesanti accuse: “Si presenta come una persona instabile, spendacciona, tutta una bugia”, aveva detto in una intervista. Le accuse avanzate sono molto pesanti e ci sono di mezzo avvocati, come annunciato oggi, ospite di Domenica Live. La donna ha iniziato il suo racconto parlando dell’inizio del loro amore: “Noi ci siamo conosciuti un’estate del 2000 è scattato un amore enorme, siamo arrivati prestissimo ad avere la nostra prima figlia e dopo due anni la seconda, è stato un amore grande e travolgente”, ha raccontato. Purtroppo però è ben presto sopraggiunta una crisi molto pesante alla quale se ne sono susseguite altre in successione. “La prima crisi molto forte è stata nel 2008”, ha spiegato, “l’abbiamo superata facendo dei percorsi e ci siamo sposati nel 2009, nel 2013 è nata Amelia l’inizio della seconda crisi è stato nel 2016”. Parlando di Amelia, una splendida bimba con la sindrome di Down, la donna ha spiegato che la sua bambina necessita di un supporto speciale, sia economico che fisico. “Io avevo smesso da tempo di lavorare perchè abbiamo avuto le due figlie quando Ettore aveva iniziato la sua carriera”, ha spiegato.

ANGELICA RIBONI CONTRO EX MARITO ETTORE BASSI A DOMENICA LIVE

A Barbara d’Urso, Angelica Riboni ha raccontato di aver subito dal suo ex marito delle situazioni molto pesanti al culmine delle quali ha deciso di procedere con la separazione civile. Adesso la donna racconta: “Io ho fatto la scelta diventando madre di dedicarmi a lui e alle bambine, ho lasciato il lavoro, avevo una buona carriera, lui ha avuto un buon successo con la fiction Carabinieri”. Le cose adesso sono completamente diverse: “adesso però è successo che una donna che arriva provata a decidere di separarsi si aspetta che ci sia un sostegno e invece quando iniziamo le procedute si scopre una lentezza pazzesca nel sistema”, ha denunciato. Angelica dalla Puglia si è trasferita nella casa di Milano di Ettore Bassi dove sarebbero dovuti andare a vivere insieme nonostante la separazione. Tuttavia, dopo poco l’arrivo a Milano l’attore avrebbe conosciuto la sua attuale fidanzata pugliese e sarebbe tornato al Sud. “Io ho una capacità lavorativa ma ho bisogno di tempo per poterla esprimere. Io quello che ho chiesto era una presenza il più possibile costante tenendo conto del lavoro che fa”. Quindi ha concluso sostenendo: “Io vorrei che in questo nuovi sistema di famiglia ci siano madri che lavorano e padri che fanno i padri. Mi sento con le mani legate”.

