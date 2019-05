Angelina Jolie vs Jennifer Aniston/ Brad Pitt ha tradito l’ex moglie?

Angelina Jolie contro Jennifer Aniston, uno scontro senza tempo per il cuore di Brad Pitt. Le due non se le sono mai mandate a dire, ma sono incredibili le voci degli ultimi giorni. Pare infatti che ci possa essere stato qualcosa tra l’attore e l’interprete di Tomb Raider prima del divorzio dalla sua precedente consorte e star della serie tv Friends. Secondo quanto riportato dall’Irish Mirror pare che già dopo la fine della sua storia con Pitt abbia dichiarato alcune cose decisamente scottanti. La storia d’amore con la Aniston era terminata nel 2004, quando i due si erano conosciuti sul set di Mr and Mrs Smith. Brad aveva sempre affermato di non aver tradito la sua prima compagna, cosa che però non era molto aderente alle dichiarazioni di Angelina. Cosa accadrà ora?

Angelina Jolie vs Jennifer Aniston, ma cosa succede?

Cosa accade tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston? Continuano le frecciatine a distanza tra le due attrici che hanno diviso il cuore del bello e impossibile Brad Pitt. Il Giornale racconta come una fonte anonima si sia pronunciata facendo le veci di Angelina, che avrebbe davvero molti rimpianti per aver lasciato il suo ormai ex marito e padre dei loro sei figli. Nonostante questo apparirebbe ancora seccata dalla rivale. Nel 2008 dichiarò che spesso aveva mostrato ai suoi figli il momento in cui si era innamorata del padre, facendo loro vedere il film Mr and Mrs Smith. Durante le riprese, va ricordato, Brad e Jennifer stavano ancora insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA