Fiks, nome d’arte di Enrico Fonte, è uno dei tre membri della band punk La Sad, composta anche da Theø e Plant. Il cantante si distingue dai suoi colleghi per una caratteristica cresta rosa; classe 1990, Fiks è originario di Cazzago di Pianiga, nella Riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Prima del successo con La Sad, ha sperimentato numerosi generi musicali spaziando dalla scena techno-rave al rap demenziale, arrivando poi all’emo punk che tutt’ora caratterizza il suo percorso musicale.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo 2024, il cantante aveva raccontato: “Ero il responsabile di un negozio di vestiti di sartoria, andavo al lavoro in giacca e papillon ma erano una maschera per rapportarmi con capi e clienti. Appena arrivavo a casa mettevo lo smalto sulle unghie. Quando avevo due giorni di riposo ne mettevo uno di ferie e andavo a Milano a suonare. I capi hanno scoperto su Internet che facevo musica, io ho detto: o mi licenziate o mi metto in ferie un mese. E così sono scappato a Milano: era 5 anni fa“.

Nel 2020 è nato il progetto musicale de La Sad che vede Fiks collaborare con Theø e Plant, conosciuti a Milano. E, proprio durante il lock-down per il Covid-19 nel 2020, hanno fondato la band iniziando a fare musica in casa: “Abitavo con Theo e Plant, abbiamo registrato le prime canzoni chiusi in casa in lockdown. Fedez ci ha dato uno dei primi riscontri: ha condiviso un brano, ci ha fatto i complimenti. Era tutto online. Poi, alla fine del Covid i nostri primi eventi, tutti sold out. Tutto esaurito anche al primo concerto all’Alcatraz. Incredibile“.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Fiks? In svariate interviste il cantante ha spesso dichiarato di avere una fidanzata, della quale però non sono disponibili molte informazioni. Nel corso di quell’intervista al Corriere della Sera, parlando della sua riconoscibilissima cresta rosa, aveva ammesso: “Me la fa la mia ragazza: ci mette quasi un’ora, a Sanremo l’operazione andava fatta due volte al giorno“. Inoltre, soffermandosi sulle aspirazioni future, ha confessato: “Se mi chiede come mi vedo tra dieci anni dico: su un’isola deserta con la mia ragazza: pesco e vivo di quello che produco“.