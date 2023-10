Angelina Mango: “Dolce come lo zucchero…”/ La reazione al sold-out di “Voglia di vivere tour” a Torino

Amici 22, Angelina Mango segna il sold-out integrale con il Voglia di vivere tour

Il fenomeno pop Angelina Mango, seconda classificata alla finale di Amici 22, é inarrestabile e conquista il sold-out integrale di Voglia di vivere tour, il tutto esaurito anche a Torino e a Bologna.

Accade mentre il nuovo singolo ispirato alla città di Napoli intesa come un Mood, il giusto mix tra l’arte di arrangiarsi, l’imprevedibilità, il saper lasciare andare e l’ottimismo, si aggiudica la cover della playlist Generazione zeta all’attivo su Spotify Italy e la posizione #1 nella Hot 50 Italy su TikTok. Non a caso, quindi, dopo la conquista tra i traguardi di Che t’o dico a fà – della posizione #1 nella classifica iTunes Top Songs -la classifica dei brani più acquistati su iTunes in Italia – Angelina Mango rompe il silenzio social sul suo fenomeno pop.

Amici 23, Luca Jurman: "Se non viene premiata la meritocrazia, colpa vostra..."/ L'attacco a Maria De Filippi

Il messaggio per i fan dell’ex Amici 22, Angelina Mango

A margine delle ultime due date dai biglietti tutti venduti, di Bologna e Torino nel mezzo del Voglia di vivere tour sold-out integrale Angelina Mango rilascia online due messaggi a corredo dei nuovi post dedicati ai fan. “Bologna mi sei rimasta addosso”, scrive l’ex Amici 22, dopo aver riportato per iscritto “Torino dolce come lo zucchero… non mi hai neanche fatto sentire la sveglia”.

Due messaggi che fanno da caption sul social X, alle annesse video-immagini che immortalano la bella e brava figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango nel mezzo delle due date tra i concerti soldout. E per entrambi i due post si registra un tripudio di interazioni social da parte degli internauti, perlopiù di consensi destinati all’ex allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 22 di Maria De Filippi.

Angelina Mango: "Da piccola dicerie sul mio cognome"/ "La prima volta sul palco a 12 anni con la mia band"

torino dolce come lo zucchero, non mi hai neanche fatto sentire la sveglia#vogliadiviveretour pic.twitter.com/WXHxAh6xSs — angelinamango (@angelinamango_) October 20, 2023

LEGGI ANCHE:

Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta 22 ottobre: Mew e Petit vincono gli inediti prodotti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA