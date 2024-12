Qualche giorno fa Alessia Pecchia, concorrente di Amici 2024, ha lasciato temporaneamente il talent di Maria De Filippi per partecipare ai Campionati Mondiali di Danza Latina. Ed è tornata vincitrice per la seconda volta. Anche lo scorso anno, Alessia aveva partecipato alla gara internazionale e aveva vinto. A lodarla è anche la New Dancing Queen, famosa società sportiva che ha dichiarato che vincere due anni filati è una conquista che nessuno al mondo ha mai raggiunto. Una soddisfazione enorme per Alessia Pecchia, che sin da subito si è mostrata una delle ballerine più brave.

Talisa Ravagnani, la ballerina di Amici ha avuto un malore/ L’annuncio: “Sto male, devo smettere”

Appena è tornata nella casa di Amici 2024 i concorrenti l’hanno accolta con grande calore con una festa per la sua vittoria e anche il profilo ufficiale del programma ha voluto celebrare questo traguardo importante. Originaria di Fondi, Alessia Pecchia studia ingegneria a Roma e vive per la danza. Dall’inizio ha dimostrato di avere un carattere deciso e di essere incredibilmente determinata nella sua disciplina e più volte è andata contro tutti senza paura del giudizio al fine di dimostrare di avere ragione. Non si è mai sottratta alle sfide e il suo atteggiamento l’ha ripagata in ogni step del percorso.

Alessia Pecchia di Amici 2024, per lei non è la prima volta in tv: il programma insieme a Rosario Fiorello

Alessia Pecchia è volata in quel di Sarajevo per partecipare ai campionati mondiali. Qui ha vinto la medaglia d’oro e come ha annunciato sul suo profilo Instagram, è molto orgogliosa di sè stessa e non ha perso l’occasione per ringraziare chi le è stato vicino in questo percorso impegnativo. I fan sui social hanno commentato facendole le congratulazioni, e c’è anche chi fra gli utenti ha ironizzato su quanto successo: “Questa è campionessa mondiale e va ad Amici“, scrive qualcuno. Oltretutto, pochi sanno che quella di Amici 2024 non è la prima volta in televisione per Alessia Pecchia.

La ballerina aveva già partecipato nel programma di Rosario Fiorello, VivaRaiDue, famoso show che andava in onda al mattino in radio. Tempo fa, anche la ballerina Talisa si era momentaneamente assentata per ballare agli American Music Awards, dove ha avuto l’opportunità di far parte del gruppo di danzatori dell’attrice e cantante Selena Gomez. Del resto, pur essendo Amici 2024 un programma ben strutturato, non viene esclusa la possibilità ai partecipanti di prendere parte a occasioni importanti per la loro carriera.