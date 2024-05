Angelina Mango vince all’Eurovision Song Contest 2024?/ Il pronostico di Giulia Stabile e Mattia Zenzola

Angelina Mango debutta al Grand finale dell’Eurovision Song Contest 2024

Angelina Mango é tra i candidati Big 5 alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2024, reduce dalla vittoria di Amici 22 e Sanremo 2024 e intanto Mattia Zenzola e Giulia Stabile la preannunciano vincitrice all’evento di Malmö.

I ballerini ex concorrenti all’edizione del debutto TV in musica di Amici di Maria De Filippi per Angelina Mango rompono il silenzio sulla partecipazione in rappresentanza dell’Italia della figlia d’arte.

L’erede in musica di Laura Valente e il compianto Pino Mango in questi giorni presenta sul palco di Malmö il brano vincitore di Sanremo 2024, tentando il trionfo nella competizione aperta al titolo di canzone europea di risonanza internazionale. E, intanto, gli ex rivali ad Amici intendono destinarle dei sinceri auguri preannunciandola come vincitore dell’Eurofestival

Le dichiarazioni di stima per Angelina Mango

Con Giulia Stabile Angelina Mango, in particolare, ha montato la coreografia per il video musicale del singolo partenopeo pre-Santemo, Che t’ho dico a fa, occasione che ha suggellato un’amicizia inscindibile tra le due ex Amici. Non a caso Giulia si dice fiera di Angelina e del suo operato all’Eurovision Song contest 2024 con La noia: “Raga, ma cosa sta diventando! Sempre di più! Wow!“ dichiara Giulia Stabile a margine dell’esibizione di Angelina Mango, di Giovedì 9 Maggio 2024.

Nelle ore segnate dalla messa in onda della seconda semifinale nonché finale della kermesse di Malmö, anche Mattia Zenzola anticipa Angelina Mango come la candidata favorita al trionfo tanto ambito. Nel dettaglio in un messaggio commosso e commovente parlando al popolo nel web il latinista si dichiara particolarmente emozionato per il nuovo debutto della vincitrice del circuito canto ad Amici 22 di Maria De Filippi.

La felicità che Mattia Zenzola nutre nel cuore per la partecipazione della figlia d’arte all’Eurofestival, come la performance dal codice di televoto #15 nel resto del mondo alla grand-final, può dirsi a dir poco incontenibile. Come risulta evidente alla presa visione delle immagini online.











