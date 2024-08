Scelta la città per l’Eurovision Song Contest 2025: ecco le motivazioni della decisione

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea. Una decisione che è stata presa dopo un’attenta analisi, fatta a confronto con un’altra città svizzera: quella di Ginevra. “Dopo un processo di selezione competitivo che ha visto un numero di potenziali città ospitanti restringersi a Basilea e Ginevra, – si legge nella nota diffusa dall’organizzazione del contest europeo – la terza città più popolosa della Svizzera ha vinto e ospiterà il 69mo Eurovision Song Contest”.

Ricordiamo che la scorsa edizione dell’Eurovision è stata vinta proprio dall’esponente della Svizzera, Nemo, che ha portato sul palco svedese il brano ‘The Code”. Motivo per il quale la manifestazione del 2025 si terrà nel suo paese, come da tradizione. In particolare si terrà all’arena di St. Jakobshalle, a Münchenstein, nei pressi della città di Basilea. Ma cosa ha portato l’organizzazione a preferire Basile a Ginevra? “Tra i criteri che hanno determinato la scelta – spiega il sito dell’Eurovision, – le strutture della sede, le infrastrutture locali e la capacità di ospitare migliaia di delegazioni in visita, troupe, tifosi e giornalisti da tutto il mondo”, si legge.

Le date ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2025

L’Eurovision Song Contes 2025 si terrà dunque a Balilea; ma quando? Le semifinali sono previste per martedì 13 e giovedì 15 maggio, invece la finalissima ci sarà il 17 maggio. Anche Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, si è espresso sulla scelta della città svizzera, dicendosi molto contento: “L’Ebu è entusiasta che Basilea sia stata scelta come città ospitante per l’Eurovision Song Contest 2025. Il concorso è nato in Svizzera a Lugano nel 1956 ed è fantastico riportarlo nella sua città natale quasi 70 anni dopo – ha ammesso -. La posizione strategica di Basilea al crocevia dell’Europa la rende la cornice ideale per un evento che celebra il potere della musica di connettere le persone oltre confine”.