ANGELO BOFFA, EX COMPAGNO SHARON STONE/ Lei: “Non perdo tempo con i falsi”

Con Sharon Stone ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa non è da escludere che l’attrice racconti qualcosa anche relativo alla sua vita privata. L’ultimo ex fidanzato o compagno che dir si voglia del quale si ha notizia è per giunta un italiano. Si tratta di Angelo Boffa, latin-lover nato in Svizzera ma di chiare origini italiane. La loro storia è iniziata nei primi mesi del 2018, come immortalato da People, quando i due furono ritratti insieme a Miami. La relazione, però, si è bruscamente interrotta, come ha confessato la stessa Sharon Stone nel programma di Drew Barrymore qualche mese fa: “Ho chiuso con gli appuntamenti, ne ho avuto abbastanza. Sono stanca di sprecare il mio tempo con persone false, poco sincere. Preferisco trascorrere la mia vita da sola o con i miei amici e familiari. Non ho di certo bisogno di un altro bambino da accudire“.

Ospite qualche anno fa di Barbara D’Urso a Domenica Live, Angelo Boffa raccontò in questi termini l’inizio della loro storia d’amore: “È normale che, quando due persone si sono simpatiche, possa nascere qualcosa. Sharon è una persona bellissima, sia dentro che fuori. È una donna di classe, molto fine ma purtroppo è da un paio di mesi che abbiamo preso strade diverse“. I teneri baci documentati dal Daily Mail e l’anello di diamanti sfoggiato dall’attrice sembravano il preludio di una storia da favola, ma qualcosa dev’essere andato storto tra i due vista la triste conclusione della loro relazione. Filosofica la chiosa che Angelo Boffa diede dalla D’Urso: “Come cantava Jimmy Fontana, ognuno va per la sua strada. Io ho i miei progetti immobiliari e lei è molto impegnata nei suoi film“.

