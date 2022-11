Angelo Maresca, ex marito Debora Caprioglio/ “Legati, ma le strade si sono divise”

Angelo Maresca, chi è l’ex marito di Debora Caprioglio

L’attore e regista Angelo Maresca è l’ex marito di Debora Caprioglio, ospite a Oggi è un altro giorno. I due si sono sposati il 7 settembre 2008 in chiesa: “Eravamo due single convinti ma ci siamo sposati in Chiesa. E lì è iniziato tutto”, ha detto l’attrice sulle pagine di Avvenire, parlando del suo percorso di riscoperta della fede iniziato con il corso prematrimoniale. Dopo 10 anni di matrimonio l’attrice e il regista si sono separati. L’attrice ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Angelo Maresca, nel 2019 nel salotto di “Vieni da me” programma condotto da Caterina Balivo: “Ho sposato Angelo che avevo 40 anni, sono stati anni meravigliosi. Ma ora io e lui no stiamo più insieme. È finita, siamo legati, ma le nostre strade si sono divise. È sempre un dolore, un fallimento, anche se non è stata una chiusura”.

Angelo Maresca e Debora Caprioglio perché si sono lasciati?

Nessuna rottura tragica tra Debora Caprioglio e Angelo Maresca, i due attori hanno compreso che l’amore che dovrebbe tenere uniti marito e moglie era finito. Ma l’affetto tra loro non è venuto meno: “dà un sapore meno amaro alla separazione e la consapevolezza che entrambi saranno un punto di riferimento l’uno per l’altra”, ha detto la Caprioglio su Rai 1. Angelo Maresca, classe 1963, è un attore, regista e produttore che ha vissuto a lungo in America. Ha raggiunto il grande successo grazie alla soap opera “General Hospital”, in cui interpretava il dottore cubano Antonio. Maresca ha conosciuto Debora Caprioglio nel 2007, durante la lavorazione a uno spettacolo teatrale. Nel 2018 ha diretto il film “Menage”, l’ultimo lavoro realizzato con Debora Caprioglio, sua compagna per più di dieci anni.

