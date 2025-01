Da qualche anno a questa parte il cuore di Debora Caprioglio batte per il commercialista piemontese Francesco De Bortoli. Parliamo di uno degli uomini più “invidiati” di Italia, almeno dai suoi coetanei, perché al fianco di una delle grandi icone della seduzione e della sensualità. Come dicevamo, Debora e Francesco fanno coppia fissa da tempo. Sono infatti passati più di quattro anni da quando i loro cuori sono iniziati a battere all’impazzata per l’altro.

“In una delle mie ultime estati ho riscoperto la libertà ed è stata l’estate più calda”, rivela la showgirl in una intervista rilasciata al Messaggero. Oggi l’attrice è felice e serena al fianco del suo compagno, che le ha permesso di riscoprire l’amore, dopo la fine della storia con l’ex compagno Angelo Maresca. La relazione con Francesco De Bortoli, dunque, è sbocciata “nell’estate che ha seguito la pandemia, nel 2020”.

Debora Caprioglio e il primo incontro “per caso” con Francesco De Bortoli

“Dopo mesi chiusi in casa, ha significato per tutti la libertà. E poi è stata la prima estate con il mio attuale compagno”, ha raccontato serena come non mai la celebre attrice. Nel corso dell’intervista Debora Caprioglio ripercorre il legame con il suo attuale fidanzato, tornando al primissimo incontro che avvenne quasi per caso, dopo uno spettacolo teatrale di lei.

“Io e Francesco ci siamo conosciuto poco prima del lockdown: lui a Belluno, io a Roma”, ricorda la Caprioglio. “Avvenne per caso, a una cena dopo un mio spettacolo. Ci siamo piaciuti subito. Di lui mi ha colpito la serenità. E poi condividiamo molti piaceri: siamo due gaudenti…”, sottolinea Debora. Oggi tra i due prosegue tutto a gonfie vele. Dopo aver superato i primi anni d’amore, la showgirl e il compagno viaggiano verso nuovi traguardi di coppia.

