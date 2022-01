Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, ex mariti Eleonora Giorgi/ I figli Andrea e Paolo

Eleonora Giorgi: il primo marito Angelo Rizzoli e il figlio Andrea

L’attrice Eleonora Giorgi ha sposato Angelo Rizzoli nel 1979 e l’anno dopo, nel 1980, è nato il figlio Andrea. I due divorziarono nel 1984, in seguito alle questioni giudiziarie dell’editore. In diverse occasioni la Giorgi ha ricordato con parole positive l’ex marito scomparso nel 2013, che è stato al suo fianco quando era in difficoltà e dipendente dalla droga: “Ho trovato in lui una persona che mi amava e sono uscita dalla droga. Mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio”, ha dichiarato a Oggi è un altro giorno. In un’altra occasione ha detto: “Io non avevo forse capito che lui, a modo suo, era molto compiaciuto di avere una moglie brillante, poi aveva a cuore il mio benessere e ragionava per me: è stato un marito pigmalione, quasi un padre, pur avendo solo dieci anni più di me”.

Il matrimonio con Massimo Ciavarro e il figlio Paolo

Dopo la fine del matrimonio con Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi ha iniziato una relazione con l’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set del film “Sapore di mare 2” e sposato nel 1993. Nel 1991 i due sono diventati genitori di Paolo. Ciavarro e la Giorgi sono sempre rimasti in ottimi rapporti: “Oggi siamo fratelli… Non volevo che finisse anche perché è stata una cosa molto improvvisa e oltre a perdere Eleonora ho perso anche un rapporto con mio figlio Paolo. Con gli anni, però, questa cosa mi ha aiutato perché oggi ho con lui un rapporto molto più forte che se fossimo stati una famiglia normale. Paolo non ha risentito di questa separazione, non ci ha mai sentiti litigare”, ha raccontato l’attore all’Huffpost. I due figli di Eleonora Giorgi, Andrea e Paolo, sono molto legati: “Con Andrea ho un ottimo rapporto. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro… una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”, ha svelato il giovane Ciavarro nella casa del GF Vip durante una chiacchierata con Adriana Volpe. Dopo il divorzio da Ciavarro, avvenuto nel 1996, Eleonora Giorgi è stata fidanzata fino al 2007 con il celebre romanziere Andrea De Carlo.

