Eleonora Giorgi torna a Verissimo: “Sono stata ricoverata”

Nuovo appuntamento a Verissimo con Eleonora Giorgi che ha raccontato come sono andati gli ultimi giorni alle prese con la malattia, svelando un problema che l’ha colpita di recente: “Ho avuto problemi di glicemia e sono stata ricoverata, poi è passato e adesso sono a casa, ho mangiato troppo mango alle due di notte”. Il figlio dell’attrice romana, Paolo Ciavarro, ha poi colto l’occasione per raccontare i prossimi progetti: “Staremo qui con mamma per passare i giorni delle feste e ci fermeremo un po’ di tempo, abbiamo rimesso mamma al centro delle nostre vite in quest’ultimo anno” ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello alle prese con uno scatenato figlio Gabriele.

“E’ un dono che mi stanno facendo le mie due nuore questi giorni tutti insieme, hanno famiglia e le loro cose, mi hanno fatto un grande regalo, non partiranno, è davvero un dono”. L’altro figlio di Eleonora Giorgi, Andrea, ha ammesso: “E’ un traguardo importante passare queste feste insieme, mamma ha la tendenza a mangiare tanti zuccheri e ci ha fatto prendere un grande spavento” le parole di Rizzoli in collegamento a Verissimo.

Verissimo, Eleonora Giorgi: “Trascorreremo le feste tutti insieme”

Riguardo al nipote Gabriele, Eleonora Giorgi ha rivelato: “Un tempo nelle famiglie c’era sempre un bambino piccolo, hanno molto da insegnarci e dei segreti, mi stanno insegnando tantissime cose questi mesi, tutte le notte riescono a capirmi. E’ stato meraviglioso in un anno avere ad arrivare una famiglia così coesa”. Clizia Incorvaia ha poi speso parole speciali verso la suocera Eleonora Giorgi: “Spero che il nostro rapporto resti magico come sempre, abbiamo ancora in programma un viaggio a New York”.

Feste di Natale che saranno all’insegna dell’amore dell’affetto, con Eleonora Giorgi che ha confermato anche la presenza di Massimo Ciavarro, pronto a lasciare Lampedusa momentaneamente per trascorrere le festività con i suoi cari, a distanza di circa quindi anni dall’ultima volta: “Si è addolcito molto papà” ha rivelato Paolo Caivarro sul padre.